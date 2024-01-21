網紅超哥痛毆Toyz被控殺人未遂 法律粉專指這原因：難成立

網紅「Toyz」昨晚遭另名網紅「超哥」毆打，被打的頭破血流，送醫縫10多針，轄區警方獲報趕抵，將動手的「超哥」依準現行犯逮捕，警詢後，今天早上9點多，「超哥」被依殺人未遂、傷害、恐嚇、組織犯罪，共4罪移送台北地檢署偵辦。

臉書有逾30萬人追蹤的網紅陳沂，今天凌晨在個人臉書對此衝突表達意見，她說「Toyz對超派人生提告傷害、殺人未遂、組織犯罪條例等罪嫌。後兩者基本不會成立，但傷害罪穩中！雖然這種傷害罪也是易科罰金然後緩刑」。

陳沂接著說，「我看網友貼給我刑事判決，超哥去年似乎有恐嚇危安罪被判緩刑中⋯⋯如果真的是超哥本人，加上這條傷害，有機會祝超哥刑安喔！Toyz如果不和解的話，可以找超哥當獄友了」。

有網友不埋單，留言質疑陳沂說法，「往頭裡打不算重傷害嗎？」陳沂回覆說「刑事上重傷害成立要件是要斷手斷腳，造成終身傷殘才算」。

針對陳沂說法，臉書近8000人追蹤的粉絲專頁「吉點就訟」看法相同，也認為殺人未遂、組織罪不會成立。該粉專表示，「頂多構成傷害，根本不可能成立殺人未遂，因為超哥手上根本沒拿武器，縱使超哥一直猛尻Toyz的頭，還踹Toyz，也不可能有想要殺Toyz的意思，絕對不可能成立殺人未遂的」。

該粉專說，「律師控訴超哥一夥人違反組織犯罪條例的部分，要違反的前提，是超哥一夥人本來就是為了要做一個犯罪行為所以才聚在一起，而且都有事先策劃好犯罪的分工合作內容」、「通常構成組織犯罪條例最常見的是詐騙集團或販毒集團，根本完全跟超哥一夥人搭不上」。