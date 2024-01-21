日籍男後壁湖潛10公尺耳膜破裂溺斃 教練夫妻檔下場曝

日本籍遊客鯨井5年前帶著妻兒到墾丁潛水，卻因耳膜破裂喪失平衡感失聯，事隔1小時後被救起已無呼吸心跳，送醫不治。負責帶團的潛水林姓、王姓潛水夫妻，各被屏東地院依過失致死判刑1年、10月徒刑，兩人不服上訴，高雄高分院審理後認為兩人符合自首要件，從輕改判8月、6月徒刑。可再上訴。

林男、王女婚後在墾丁經營潛水旅店，2019年8月15日，日本籍遊客鯨井帶著妻子、兒女到墾丁旅遊，加入林男的水肺潛水團。

但當天下潛時，鯨井卻意外失聯，事隔1小時候，在離岸30公尺處被發現，救起時無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

一審屏東地院審理時，法官認為當天陣風9級，浪高2至3公尺，水中能見度僅2至3公尺，天候不佳，林男、王女仍帶7人潛水團在後壁湖潛水。

後來鯨井在6公尺礁處因耳膜不適，自行做耳壓平衡動作，但林男又帶鯨井下潛至10公尺，過程中卻未注意鯨井狀況，最後因耳膜破裂，在水中喪失平衡感，未能立即獲得救援才溺死。

法官認定林男夫妻早知鯨井對水中環境壓力有平衡適應問題，在能見度極差的情況下執意下潛，依過失致死罪判林男1年、王女10月有期徒刑。

兩人不服上訴，高雄高分院審理時，合議庭認為，案發當天水中能見度不佳，鯨井又有耳壓平衡不良問題，若依「PADI教練手冊」所訂規範，應謹慎評估能否有效控制團隊，尤其團員都是新手、兒童，更應以安全為重。

合議庭認定，林男、王女當時要照顧鯨井妻子，又要照顧兒童，卻在下前途中獨留鯨井在後，最終導致鯨井失聯脫隊溺斃，兩人均有過失責任。