台中騎士斷7根肋骨控四輪男肇逃...法官揪出貓膩撤單

台中市林姓男子在前年開車行經烏日區時，林車右後車身與騎機車的陳姓男子發生碰撞，陳男倒地後，斷了7根肋骨，林男則沒有留在現場，直接駛離，林被警方認定有肇事逃逸的違規，予以告發，林被開罰6000元、吊照3年，林不服打行政訴訟，強調不知當時有發生車禍，法官勘驗影片後確認，當時陳是酒駕，且碰撞時，林車無搖晃，採信林辯詞，撤銷罰單。

判決指出，林姓男子在前年3月24日晚間10時許，開車沿大肚區王田交流道接引道，由內側車道往中山路三段方向前進，後方是陳姓男子騎乘的機車，兩車在匯入烏日區中山路三段時，陳男機車的左側疑碰撞林男轎車的右後車身後，陳男連人帶車倒地，而林男則是顯示左方向燈，向左切換車道後，離開車禍現場。

林男事後被警方依違反道路交通處罰條例的肇事逃逸告發，台中市交通事件裁決處開罰6000元、吊照3年，不過林男不服，向台中高等行政法院地方訴訟庭提起行政訴訟，辯稱當時不知道有發生車禍，只在注意要左切，而且此案在刑事肇事逃逸部分，檢方已處分不起訴，希望法官撤銷罰單。

法官勘驗影片後發現，林男的轎車與陳男機車碰撞後，因車輛大小、重量有明顯差距，碰撞時沒有發現林車有明顯晃動，而且當時陳男騎機車有酒精濃度，每公升達0.865mg，另外再參酌後方車輛所提供行車紀錄器影像畫面顯示，陳男騎乘機車路徑是逐漸往內側車道方向靠，在靠近林男汽車右後方時，即人車倒地，是否全然為車體碰撞引起，仍有疑問，因此採信林男辯詞，撤銷罰單，仍可上訴。