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假社福志工 詐3縣市500萬補助

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆／台北報導

檢警去年10至12月間陸續搜索，將林男、張姓會計及假志工等9人查緝到案，林男初步坦承犯行，詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
檢警去年10至12月間陸續搜索，將林男、張姓會計及假志工等9人查緝到案，林男初步坦承犯行，詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
檢警獲報指出，社福團體「台灣58金融仕家協會」林姓負責人，假藉替獨居老人送餐服務名義，運用人頭假志工向新北、新竹、雲林等縣府單位請領交通補助費，三年內成功詐領五百萬元，台北市刑大搜索約談林男等九人到案，台北地檢署聲押林男及張姓會計獲准。

警方調查，林男（六十歲）吸收親友充當假志工，以社福團體替老人送餐為名，向縣市政府請領送餐交通補助費，每名假志工單趟最高可請領六千元補助，實際上都是請便當店業者送餐給老人，從二○二○至二○二二年間，詐領五百萬元。

離譜的是，林男明知協會志工並未實際參與送餐，仍向新北市政府衛生局提報假志工名冊，獲得優先施打新冠肺炎疫苗順序。檢警去年十至十二月陸續發動搜索，共查緝九人到案。

林男偵訊時坦承「假送餐真詐財」，全案依詐欺偽造文書等罪偵辦，檢察官為保全追徵，也向法院聲請扣押林男名下不動產。

衛生局 新冠肺炎 獨居老人 偽造文書 疫苗 詐欺 便當

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