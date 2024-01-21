撿到寶？ 拍賣熊鷹羽毛判6月

何姓男子在玉山塔塔加拾獲兩支熊鷹羽毛並網拍，遭判刑6個月。圖／玉管處提供 玉山國家公園重視生態保育，常可發現動物骨角、鳥類羽毛，但隨便撿拾可能觸法。前年5月，何姓遊客在塔塔加登山步道撿到第一級保育類熊鷹羽毛兩支，還在「蝦皮」購物網站標價1萬元銷售，南投地方法院以違反野生動物保育法判刑6個月，易科罰金等於18萬元，玉管處也以依違反國家公園法開罰3000元。

玉管處表示，何男（25歲）在玉山塔塔加遊憩區登山步道撿到一級保育類野生動物「赫氏角鷹（熊鷹）」羽毛2支。他以手機上網至蝦皮購物網站，用他申請帳號張貼熊鷹羽毛的照片，標價1萬元。警方據報循線查獲，並取出熊鷹羽毛2支。

玉管處表示，依野生動物保育法規定，未經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示保育類野生動物及產製品，何姓遊客觸犯野保法第40條第2款規定，最近遭南投地方法院判刑6個月，就算易科罰金，也得付出18萬元，代價相當大。

玉管處表示，國家公園宗旨在守護自然及人文資產、原野生態，園區內除學術研究可申請採集外，禁止採取、販賣生物遺骸等標本及其加工製品，就連植物果實、毬果也不得撿拾攜出園區。