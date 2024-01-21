聽新聞
test
0:00 / 0:00

撿到寶？ 拍賣熊鷹羽毛判6月

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

何姓男子在玉山塔塔加拾獲兩支熊鷹羽毛並網拍，遭判刑6個月。圖／玉管處提供
何姓男子在玉山塔塔加拾獲兩支熊鷹羽毛並網拍，遭判刑6個月。圖／玉管處提供
玉山國家公園重視生態保育，常可發現動物骨角、鳥類羽毛，但隨便撿拾可能觸法。前年5月，何姓遊客在塔塔加登山步道撿到第一級保育類熊鷹羽毛兩支，還在「蝦皮」購物網站標價1萬元銷售，南投地方法院以違反野生動物保育法判刑6個月，易科罰金等於18萬元，玉管處也以依違反國家公園法開罰3000元。

玉管處表示，何男（25歲）在玉山塔塔加遊憩區登山步道撿到一級保育類野生動物「赫氏角鷹（熊鷹）」羽毛2支。他以手機上網至蝦皮購物網站，用他申請帳號張貼熊鷹羽毛的照片，標價1萬元。警方據報循線查獲，並取出熊鷹羽毛2支。

玉管處表示，依野生動物保育法規定，未經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示保育類野生動物及產製品，何姓遊客觸犯野保法第40條第2款規定，最近遭南投地方法院判刑6個月，就算易科罰金，也得付出18萬元，代價相當大。

玉管處表示，國家公園宗旨在守護自然及人文資產、原野生態，園區內除學術研究可申請採集外，禁止採取、販賣生物遺骸等標本及其加工製品，就連植物果實、毬果也不得撿拾攜出園區。

玉山國家公園 購物網 蝦皮購物 保育類野生動物

延伸閱讀

男子拾獲兩支熊鷹羽毛 拍賣不成反得付出18萬元代價

失眠睡不著只能數羊？透過「禪繞畫」讓身心減壓好眠

嘉大農業生科團隊化腐朽為神奇 雞羽毛變身有機肥永續循環再利用

友人4歲孫調皮拿枯枝教訓 婦人被判拘役80日不得易科罰金

相關新聞

撿到寶？ 拍賣熊鷹羽毛判6月

玉山國家公園重視生態保育，常可發現動物骨角、鳥類羽毛，但隨便撿拾可能觸法。前年5月，何姓遊客在塔塔加登山步道撿到第一級保...

台南男持遺失悠遊卡扣繳停車費 法官排除機器故障改處罰金2千

台南李姓男子前年8月間到北區停車場取車時，在自助繳費亭發現一張具悠遊卡功能的信用卡放在扣款感應處，以悠遊卡繳納停車費11...

更馨生年貨大街141攤台中七期登場 蔡清祥及檢察機關龍頭全到了

台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會第2年在台中市舉辦「更生馨生年貨大街」，上午在黎民路、市政路七期地段交六廣場開幕，規模...

假社福志工詐補助500萬 疫期還優先打疫苗 負責人被查扣房產

檢警日前獲報，某社福團體負責人林男假藉替獨居老人送餐服務名義，運用人頭假志工向新北、新竹、雲林等政府單位請領交通補助費，...

選舉紛擾落幕 綠營台東前黨部主委簡維國酒駕案獲不起訴

民進黨台東縣前黨部主委、縣議員簡維國上月初因酒駕事件辭職，後續引發黨部主委改選風波。簡維國表示，選後已接獲台東地檢署不起...

為了買檳榔不惜違停 2通緝犯向桃警亂報個資仍落網

桃園市桃園警分局中路派出所員警昨天下午2點多在轄區國際路機車巡邏時，發現僅有雙向2個車道的巷道，竟有輛白色轎車違規停在路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。