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假社福志工詐補助500萬 疫期還優先打疫苗 負責人被查扣房產

聯合報／ 記者廖炳棋李隆揆／台北即時報導

檢警日前獲報，某社福團體負責人林男假藉替獨居老人送餐服務名義，運用人頭假志工向新北、新竹雲林等政府單位請領交通補助費，2020年至2022年間詐領約500萬元，台北市刑大去年底循線搜索，查獲林男等9人到案，依法送辦，其中林男及會計共犯收押，其餘請回。

警方調查，60歲林男吸收自己的親友作為「假志工」人頭，以社福團體替老人送餐為名，用假志工身分向新北、新竹、雲林等縣市政府相關單位請領送餐交通補助費，實際上都是請便當店業者送餐至老人住處，而每名假志工可請領單趟50元、最高6000元的補助費，2020年起兩年間詐領約500萬元。

此外，林男明知協會志工並未實際參與送餐，仍向新北市政府衛生局提報假志工名冊，獲得優先施打新冠肺炎疫苗順序。

檢警去年10至12月間陸續搜索，將林男、張姓會計及假志工等9人查緝到案，林男初步坦承犯行，詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押林、張獲准，其餘請回，也向法院聲請扣押林男名下辦公室不動產。

檢警去年10至12月間陸續搜索，將林男、張姓會計及假志工等9人查緝到案，林男初步坦承犯行，詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
檢警去年10至12月間陸續搜索，將林男、張姓會計及假志工等9人查緝到案，林男初步坦承犯行，詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

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