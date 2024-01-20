為了買檳榔不惜違停 2通緝犯向桃警亂報個資仍落網
桃園市桃園警分局中路派出所員警昨天下午2點多在轄區國際路機車巡邏時，發現僅有雙向2個車道的巷道，竟有輛白色轎車違規停在路旁某家檳榔攤前影響交通，員警上前盤查，發現范姓男駕駛馬上受檢，副駕駛謝姓男子則謊報資料引起懷疑，經查發現2人皆因案遭台北、士林及桃園等地檢署通緝中，雙雙帶回歸案。
桃園分局說，中路所員警陳柏宏昨天下午2點40分於國際路執行巡邏勤務時，發現有輛小客車違停在路口買檳榔，隨即趨前盤查，車內有2名男子請他們配合出示證件，24歲駕駛范姓男子立刻拿出證件，但副駕駛座的年輕男子面色卻神情緊張、遲未有動作，陳員察覺有異請對方下車受檢。
男子下車後，自稱姓是22歲的謝某某，由於沒帶證件出門，因此連身分證號也忘記，甚至連生日都記不清楚，警方清查他所報的姓名，發現並無資料，立刻呼叫支援。期間范男也下車，向員警解釋與謝男是朋友，可以證明他所報姓名沒錯，頻頻質問警方的系統怎麼會查無資料，希望警察不要找麻煩。
當支援警力抵達，將2人分開盤查，清查發現謝男由於涉及洗錢防制法及擄人勒贖等案遭法院判刑1年餘，由於未報到服刑遭士林、桃園等地檢署發布通緝，而他為了規避警方盤查，謊報改名前的舊名字，生日資料等均隨口亂報，因此警方系統查無資料。
至於忙著為朋友掩護的范男也因涉及2起傷害案獲判5個多月未入獄服刑遭北檢通緝中，他拿著弟弟健保卡受檢，由於兄弟倆長相差異極大，雖然范男辯稱「我有修過眉毛」仍遭員警識破，最後2人均遭逮捕，依法解送歸案。
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