低收男養40隻狗 髒亂惡臭任繁殖、餓死 罰9萬8不服被駁回

苗栗徐姓男子飼養高達40幾隻狗因散發惡臭被檢舉，苗栗縣政府動保處派員訪查驚見現場極度髒亂、排泄物臭味瀰漫，犬隻都沒絕育任由繁殖，還有幼犬因病死亡，對徐裁罰9萬8000元，徐不服提行政訴訟；法院認為，徐無適當收入養活這麼多狗，也違反動保法，駁回其訴，可上訴。

苗栗縣政府2022年5月24日接獲徐男陳情，表示飼養的狗健康狀況不佳，但他無經濟能力、沒交通工具，請求派員載往送醫，縣府動保所同年6月23日到場訪查，卻發現徐飼養40多隻狗，沒提供乾淨適當場所，多以籠子、繩鍊飼養，也都沒植入晶片或絕育任由繁殖，予以裁罰9萬8000元。

徐不服提行政訴訟，表示自己領有身障手冊，近年因眼疾看不見，並非他故意或過失，認為縣府不應處罰或應減輕。

苗縣府抗辯稱，徐男2022年1月就被檢舉飼養動物環境髒亂，徐也沒依縣府規定將飼養犬隻打狂犬病疫苗、絕育，其環境極度髒亂，造成犬隻無法維持正常生理甚至死亡，且徐在收養管理動物下，應考量所生後果，難認他毫無過失，聲明駁回。

台中高等行政法院查，徐男身為飼主，本就有依法規管領、照顧犬隻義務，苗縣府當時到場訪查發現40幾隻狗，現場垃圾堆積、塞滿雜物，行走都成問題，室內瀰漫臭味、排泄物味道嚴重，成犬還以餐廳捐贈的便當為主食。

法院指出，苗縣府當時也發現，徐沒適當收入足以養活這麼多隻狗，也無力維持飼養環境，6隻幼犬中1隻死亡由垃圾車載走，5隻狀況不佳送醫發現消瘦，有1隻骨折、腰薦椎變形至不良於行。