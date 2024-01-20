台南56歲工人10犯酒駕 多次入獄還續犯 法官重判2年刑

台南56歲鄭姓粗工前年底酒駕前年底被判10月，去年2月才執行完畢，不到半年，在安南工地飲酒後騎機車上路，傍晚返家途間未使用方向燈，在東區路段為警攔查，吐氣酒測達每公升0.67毫克，法官認他酒醉駕車犯行，已屬10犯，且已多次因酒駕入監執行，不宜輕縱，重判2年。

檢方起訴，認鄭男吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上仍駕駛動力交通工具罪嫌，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪屬累犯。同時，鄭男所為與前案犯罪類型、罪質、目的、手段及法益侵害結果均高度相似又再犯，足認其法律遵循意識及對刑罰感應力均薄弱，建請法官加重其刑。

台南地院審酌，鄭男所涉本案酒醉駕車犯行，已屬10犯，且已多次因酒醉駕車犯行而入監執行，確仍再犯，足見他未因前案刑之執行有所警惕悔改，仍心存僥倖，又吐氣酒精濃度值達每公升0.67毫克，顯見他除一再漠視自己安危，尤枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，對交通往來顯已造成高度危險。

因此，法官認他所為實不宜予以輕縱，若不量處適當之刑，恐不足以促使其心生警惕而避免再犯，且參酌他於審理時坦承犯行，態度尚佳，及工作、生活狀況等一切情狀，量處其刑，以示懲儆。

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