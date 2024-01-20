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影／高雄男逛夜市載女友返家交通違規 「2條通」身分意外曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

36歲黃姓男騎士前天凌晨時分，載女友行經高雄旗津三路62巷口時，因轉彎未打方向燈遭警攔查，當下神情異常慌張，還以「忘帶身分證」，企圖矇騙過關，但因毒品案多次進出派出所，早被員警認出，事後經查證，黃背負詐欺、毀損兩案遭通緝，被警上銬逮捕歸案。

鼓山分局指出，黃男去年12月才遭台中地院發布毀損通緝，今年1月又被高雄地檢署發布詐欺通緝，即使連背兩條通緝，黃抱持僥倖心態，仍不肯到案說明。

怎料，前天自高雄市區逛完夜市後，騎車返家路口違規，遭旗津分駐所巡佐陳昆章、警員蔡宜哲示意攔停，黃男起初稱忘記帶證件規避查證，員警見狀將計就計，以閒聊之方式降低其警戒，伺機呼叫支援警力。

之後，黃男眼見大批警力到場，自知難逃法網，乖乖配合盤查，才被員警發現黃竟身背毀損及詐欺兩案通緝，詢後被解送至台中地院及高雄地檢署歸案。

高雄男子毀損、詐欺兩案遭通緝，因交通違規遭攔查。記者古和純／翻攝
高雄男子毀損、詐欺兩案遭通緝，因交通違規遭攔查。記者古和純／翻攝
男子被員警上銬解送歸案。記者古和純／翻攝
男子被員警上銬解送歸案。記者古和純／翻攝

通緝 詐欺 身分證

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