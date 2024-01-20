快訊

今天節氣「大寒」台灣準備大降溫 賞雪攻略看這張

113學測首日數A、自然輪番登場 注意事項一次看

台電去年累虧3820億元 電價恐連3年調漲

女兒撞見媽媽被摸胸 知名密醫吳宗紋性騷看診人妻 判賠40萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市五股區知名密醫吳宗紋2020年因性騷看診人妻，被查獲無照看診，卻不知悔改，新北地院前年9月判10月徒刑，可易科，併科罰金30萬元；受害人妻附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，新北地院日前一審判決吳應賠償40萬元，可上訴。

自稱擁有南京醫藥大學學士學位，但未取得國內合法醫師資格的吳宗紋，2018年起在其新北市五股區住所違法開設中醫看診，藉傳統整復的名義，替人問診、把脈、開藥、針灸，每罐藥品收取一千元的報酬，若民眾要多取一罐藥粉，就得再加一千元購買。

「媽媽被摸胸。」2020年一位已婚婦人因生理期不規律，經堂姊介紹「神醫」前往求診，當天帶著兩名女兒及堂姊兒子共3名小孩一同前往，卻被吳宗紋藉機觸診襲胸，婦人女兒好奇診間裡情況，曾兩度掀開門簾，撞見吳宗紋按揉媽媽的胸部，看診後告知開車在診所外等候的父親。

「請問一下，你為何觸診摸我老婆胸部」、「未經過我老婆允許。」人妻丈夫隔天帶人上門質問，引發口角爭執，甚至動手打吳男。

法官認為吳乘機猥醫治對象，犯後又僅坦承違反醫師法部分，對猥褻部分推諉卸責，惡行對病患權益危害甚鉅，前年9月依醫師法處6月徒刑、併科罰金30萬元，妨害性自主處6月徒刑；應執行10月有期徒刑，可易科；人妻丈夫則因爆怒衝診間打吳被處拘役30日。

受害人妻附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，求償100萬元，新北地院認為精神慰撫金以40萬元為適當，日前一審判決吳應賠償40萬元，仍可上訴。

知名密醫吳宗紋（右）涉性騷看診人妻，新北地院日前吳判賠被害人妻40萬元。圖／聯合報系資料照
知名密醫吳宗紋（右）涉性騷看診人妻，新北地院日前吳判賠被害人妻40萬元。圖／聯合報系資料照

醫師 老婆 密醫

延伸閱讀

人妻過年紅包只給娘家「很奇怪嗎？」 眾人齊聲：很正常

夫掛紅布條「勾引我老婆」公審小王 網翻出人妻照：全拜倒石榴裙下

《辣妹妻子的秘密》漫畫 冷豔人妻x工程師戀愛結婚不公開

人妻邀妹到家聊天被婆婆嫌棄 「超扯理由」讓她傻眼：顛覆三觀

相關新聞

宜蘭五結鄉代會主席控騙標案 落選頭喊告「捍衛清白」

宜蘭五結鄉代會主席林證梧昨指控，2022年選後一直被同選區的落選頭張馥蘭說「賄選」、「要被抓去關」，張最近更會自稱「鄉代...

美體小舖創辦人黃慧娟做醫美昏迷身亡 獨子悲痛加告密醫再賠200萬元

美體小舖The Body Shop台灣區創辦人黃慧娟4年前到「法漾」診所接受醫美療程昏迷，送醫急救70天宣告不治，黃女獨...

女兒撞見媽媽被摸胸 知名密醫吳宗紋性騷看診人妻 判賠40萬

新北市五股區知名密醫吳宗紋2020年因性騷看診人妻，被查獲無照看診，卻不知悔改，新北地院前年9月判10月徒刑，可易科，併...

提供翁茂鍾法律意見還收禮 前法官曾平杉本應降級因這原因免議

佳和集團前董事長翁茂鍾與前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當往來，掀開富商與審檢警調錯綜複雜的關係。台南高分院前法官曾平杉...

捲翁茂鍾案最高法院前庭長顏南全 違失逾10年免議確定

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，最高法院前法官兼庭長顏南全遭監察院認定有21項違失、擔任相關案件陪席法官卻未迴避而彈劾，懲...

交通裁決所與行政執行署合作 酒駕累犯拒繳罰款電動車遭查封

行政執行署高雄分署與高市府交通局交通事件裁決中心合作，自昨天起共同將酒（毒）駕犯名下較新年分具法拍效益車輛查封，第一天就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。