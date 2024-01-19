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美體小舖創辦人做醫美昏迷亡 獨子悲痛加告密醫再獲精神慰撫金

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美體小舖創辦人黃慧娟做醫美昏迷身亡 獨子悲痛加告密醫再賠200萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美體小舖The Body Shop台灣區創辦人黃慧娟4年前到「法漾」診所接受醫美療程昏迷，送醫急救70天宣告不治，黃女獨子曾峙屏向診所負責人傅仰曄、護理師林庭玉提告求償，先前獲賠371萬餘元；曾另案再請求精神慰撫金，台北地方法院判傅仰曄等人應賠償200萬元，可上訴。

黃慧娟2020年7月23日赴「法漾」診所接受美容療程，突然昏迷倒地，被送至馬偕醫院急救，一度恢復生命徵象，但同年9月仍不幸過世，黃女的兒子認為母親的死與診所療程誤診有關係，控告傅、林女過失致死、違反醫師法。

檢方認為，傅、林女沒有醫師執照，卻執行侵入性的醫美療程，分別施打玻尿酸等，且事後還在治療紀錄上造假，違反醫師法並涉偽造文書罪；法院分別判傅、林女2年8月、2年6月徒刑，另依偽造文書罪判3月，可易科罰金，案件上訴二審審理中。

民事部分，曾峙屏在母親昏迷期間，以母親名義向傅、林女提民事求償訴訟，請求賠償醫藥費、看護費等共500萬元，而黃慧娟過世後，曾依法承受訴訟，法院判傅、林女應連帶賠償371萬元。

曾峙屏再以自己名義提訴訟，主張自己喪母、精神受到痛苦，但傅、林女不認罪也不道歉，請求兩人連帶賠償200萬元，台北地院判傅、林女應連帶全額賠償。

美體小舖董事長黃慧娟（右二）。圖／聯合報系資料照片
美體小舖董事長黃慧娟（右二）。圖／聯合報系資料照片

醫美 醫師 過失致死

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