疑遭元宵蜂炮炸傷 台南鹽水武廟挨告殺人未遂

台南元宵鹽水蜂炮聞名海內外，主辦單位鹽水月港武廟今天卻收到台南地檢署傳票，罪名是殺人未遂，提告人疑是被炸傷的民眾，讓廟方覺得「匪夷所思」，網路也掀起熱議。

鹽水月港武廟今天在臉書（Facebook）粉專發出1張南檢傳票相片，明顯看出被告罪名是殺人未遂，但因偵查不公開，其他資訊已被遮蔽。廟方人員晚上告訴中央社記者，30年來廟方因蜂炮活動接到告訴傳票只有2件，前1件是2016年，當時委託律師處理，獲判無罪，接著就是這次的殺人未遂告訴。

廟方同時貼文指出：「語重心長，是的，我們一直被吉」、「要麻煩參與活動的朋友，請做好防護措施，不要人貼在炮城前面，保持安全距離，尊重在地文化」、「要麻煩施作炮城的信眾，請施作時注意安全問題」、「不然忙碌之後沒得好好休息，還要面對莫名的司法問題」。

鹽水月港武廟這則文圖一出，立刻掀起熱議，大部分網友都支持廟方，並留言說「太扯，自己要去前面給炮射是要告什麼」、「難道要搞到參加活動要簽生死狀才能參加嗎」。

廟方人員表示，月港武廟每年蜂炮活動前全力宣導，呼籲施作炮城者和參加者一定要隔開距離，注意安全，武廟只是主辦單位，有人被炸傷，和武廟有什麼關係，但武廟仍挨告。

對於此次告訴，廟方初步仍委請律師處理，但接到這樣的傳票，廟方人員無奈地說：「真的不知要說什麼」。