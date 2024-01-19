他開BMW拒測重罰18萬不繳 桃園分署用這招立刻繳

桃園陳姓男子去年間清晨駕BMW轎車外出，經警方攔檢實施酒測，因拒檢裁處罰鍰18萬元卻不予理會，移送行政執行署桃園分署執行；執行人員清查發現陳男名下除了BMW轎車外，還有桃園區精華地段的房產，於是通知他若再不繳清款項就要將他名下的房產名車強制拍賣，陳二話不說立刻到桃園分署將罰鍰一次繳清。

桃園分署說，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，確保民眾行的安全，法務部行政執行署桃園分署積極配合法務部行政執行署近來啟動的第4波「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，積極強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件。

其中，48歲陳姓男子2023年6月間某日清晨6點45分駕駛BMW座車外出，行經桃園市八德區某路口遭警員攔查酒測，由於陳男拒絕配合，經員警移送桃園市交通事件裁決處對陳男做出18萬元罰鍰的裁處，雖然寄出的裁處書是由陳男本人親自簽收，但陳直到逾越繳款期限仍置之不理。

經桃園市交通事件裁決處將案件移送執行署處理，桃園分署清查陳男名下除有車輛外，還有位於桃園區精華地段的房、地產，顯然陳明明有資力卻不繳納；桃園分署收案後，於是以傳繳通知書命陳男繳納，陳一收通知後，為了保全房地與愛車免遭強制拍賣的命運，即刻趕至桃園分署將罰鍰一次繳清。

其中一名陳姓男子，因拒絕酒測遭罰新臺幣（下同）18萬元，查名下有桃園區精華地段房地及BMW車輛，陳姓男子為免房車遭強制拍賣，於收受通知後立即至桃園分署一次繳清18萬元罰鍰。另案拒絕酒測之李姓義務人，亦因桃園分署積極催繳，自行到場繳清13萬元罰鍰，均為其拒絕酒測付出代價。