彰化民族路派出所好神！1天攔阻4件金融詐騙保住665萬
年關將近，詐騙集團越發猖獗，彰化警察分局民族路派出所本月17日就連續接獲銀行通報4件，包括假投資、假交友及猜猜我是誰等手法，員警忙得不可開交，幸好都順利攔阻，攔阻金額合計665萬元。
民族路派出所表示，先是林姓被害人誤信詐騙集團話術，17日上午11時10分到永豐銀行欲匯款200萬至指定的香港帳戶投資體育用品，行員認為可疑通報警方，員警到場勸說，以被害人對相關合約內容及公司真偽均不清楚，應是假投資詐騙手法，被害人聽從員警的話，才打消匯款。
再有陳姓被害人於網路認識綽號「佳佳」女子，17日上午11時58分到兆豐銀行欲匯款34萬，稱利用電商平台投資，惟相關投資項目經員警詢問均不知悉，員警到場後，經查顯為假投資詐騙手法，陳男才未失款。
另，周姓被害人接獲自稱友人電話，要求償還2年前的欠款，17日下午3時52分到中國信託欲匯款幣411萬元，員警據報到場，經當場檢視通訊軟體LINE中為陌生聯繫人，很明顯是「猜猜我是誰之詐騙手法」，周才未失金。
再有柯姓被害人在網路認識綽號「小穎兒」的女子，女佯稱老家房屋倒塌，要求他至國泰世華銀行匯款20萬元至指定帳戶，下午4時50分到銀行時，員警據報前往處理，由於柯與匯款帳戶人頭均不相識，明顯是假交友的詐騙手法，柯才未匯款。
民族路派出所六個小時內，一連處理4件金融詐騙案， 員警戲稱感覺在跑大隊接力，一棒接一棒，經員警耐心向民眾說明、勸說，在銀行及警方聯合攔阻下，才未造成民眾財產損失。
彰化警方呼籲民眾，詐騙手法日新月異，但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，勿輕易聽信通訊軟體上投資理財訊息、遇有假冒親友借款、網路假交友等，在自身財物要交付之前，請務必保持冷靜停一停、想一想，並且做再次的查證，不要聽信詐騙集團的話術，將辛苦錢拱手送人，如有任何問題可撥打110或165反詐騙電話諮詢。
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