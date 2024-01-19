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澎縣新警局長出席警友餐會 2男因政治理念現場揮拳濺血

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣警察局長李名昌17日走馬上任，昨晚應邀出席澎湖縣警友會會員大會，座上賓包括連任成功的民進黨籍立委楊曜、縣議員許國政等人，席間一名湖西鄉籍的民代和機車行老闆本是同學，因此次立委選舉各挺藍綠候選人，因政治理念不同，當場爆發口角，大打出手，車行老闆頭受傷，血濺現場，後至地檢署按鈴控告對方傷害。

據了解，澎湖縣警友會昨在馬公順成餐廳舉行會員大會，席開30餘桌。由於新任警察局長李名昌17日剛上任，也應邀出席。

其中一桌同為湖西鄉籍的民代是警友會副站長，車行老闆則是警友會顧問，原本兩人是同學，因車行老闆此次支持代表國民黨角逐立委的前湖西鄉長吳政杰，老闆挺同鄉的理念，不被該民代接受，席間，兩人爆發口角衝突，民代怒揮拳打向同學車行老闆的頭部，導致對方當場血流如注。

車行老闆受傷，被送往澎湖醫院就醫並驗傷，旋即前往啟明派出所報案，但因非轄區案件，車行老闆又轉往澎湖地檢署按鈴控告，全案進入司法程序。據悉，目前警友會及雙方友人都介入協調，希望平息糾紛。

案發當下，因現場席開30餘桌，發生衝突的位置距主桌有些距離，且衝突時間短，主桌人員及警局長似乎渾然不知，因媒體報導，才讓事件曝光。

澎湖縣警察局長李名昌（右）17日走馬上任。圖／澎湖縣警局提供
澎湖縣警察局長李名昌（右）17日走馬上任。圖／澎湖縣警局提供
澎湖縣警察局長李名昌17日走馬上任。圖／澎湖縣警局提供
澎湖縣警察局長李名昌17日走馬上任。圖／澎湖縣警局提供

老闆 澎湖縣 立委選舉

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