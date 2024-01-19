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後火車站歇業中古車行暗藏職業賭場 桃警兩路包抄逮36人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園後火車站商圈某家歇業的中古車行，近來一到夜間總有些不明人士出入，桃園市警桃園分局據報前往，發現疑似有流動的天九牌職業賭場進駐，經專案人員連日蒐證後，向桃園地院聲請搜索票獲准，今天凌晨見時機成熟，大批警力持前往攻堅查緝，將現場前後門包抄，一舉逮獲周姓負責人及35名賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批，警詢後將周男依賭博罪送辦，至於賭客全依違反社會秩序維護法裁罰。

桃園分局說，近來執行清源專案接獲情資，位於桃園區建新街有家已經歇業的中古車行，夜間常有人員出入疑似有賭場，分局偵查隊與轄區大樹派出所立即組成專案小組進行監控蒐證；初步調查，23歲周姓男子見友人的車行閒置商借幾天經營天九牌職業賭場，為躲避警方查緝，車行外新設置有多部監視器，隨時掌握動靜，賭客進入後立刻反鎖鐵門避免遭警方突擊。

警方專案人員日前完成蒐證後，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，今天凌晨見機成熟進行攻堅查緝，為免賭客四處竄逃，專案小組現場勘查後決定兵分兩路，一組由前門直接撞門吸引屋內賭客注意，另組人馬則由屋後空地潛近後門埋伏，待前面傳出撞門聲，後方也立刻破門而入，讓原先打算從後門逃竄的賭客全部一網打盡。

桃園分局表示，現場查獲周姓負責人及35名男女賭客，查扣賭資含現場籌碼約4萬餘元、抽頭金含9張籌碼約5萬餘元、骰子天九牌等賭具一批，警訊後依賭博罪將周姓負責人移送偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法移請裁罰。

警方說，年關將近，流動性職業賭場常為躲避查緝，經常藏匿於偏僻鐵皮屋、透天厝及無保全的大樓等處，賭場更是幫派聚集、毒品、槍械、及暴力討債等易生犯罪之處所，影響社會治安甚鉅；警方嚴正申明，將持續落實清源專案強力掃蕩，展現取締決心，讓非法分子沒有生存空間，為市民提供安全、宜居生活環境。

桃園警分局今天凌晨在桃園火車站的後站商圈建新街某家歇業中古車行破獲天九牌職業賭場，逮捕23歲周姓賭場負責人及35名男女賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局今天凌晨在桃園火車站的後站商圈建新街某家歇業中古車行破獲天九牌職業賭場，逮捕23歲周姓賭場負責人及35名男女賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局今天凌晨在桃園火車站的後站商圈建新街某家歇業中古車行破獲天九牌職業賭場，逮捕23歲周姓賭場負責人及35名男女賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局今天凌晨在桃園火車站的後站商圈建新街某家歇業中古車行破獲天九牌職業賭場，逮捕23歲周姓賭場負責人及35名男女賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局今天凌晨在桃園火車站的後站商圈建新街某家歇業中古車行破獲天九牌職業賭場，逮捕23歲周姓賭場負責人及35名男女賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局今天凌晨在桃園火車站的後站商圈建新街某家歇業中古車行破獲天九牌職業賭場，逮捕23歲周姓賭場負責人及35名男女賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局今天凌晨在桃園火車站的後站商圈建新街某家歇業中古車行破獲天九牌職業賭場，逮捕23歲周姓賭場負責人及35名男女賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批。記者陳恩惠／翻攝
桃園警分局今天凌晨在桃園火車站的後站商圈建新街某家歇業中古車行破獲天九牌職業賭場，逮捕23歲周姓賭場負責人及35名男女賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批。記者陳恩惠／翻攝

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