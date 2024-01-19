後火車站歇業中古車行暗藏職業賭場 桃警兩路包抄逮36人

桃園後火車站商圈某家歇業的中古車行，近來一到夜間總有些不明人士出入，桃園市警桃園分局據報前往，發現疑似有流動的天九牌職業賭場進駐，經專案人員連日蒐證後，向桃園地院聲請搜索票獲准，今天凌晨見時機成熟，大批警力持前往攻堅查緝，將現場前後門包抄，一舉逮獲周姓負責人及35名賭客，查扣賭資籌碼、抽頭金共9萬元及賭具一批，警詢後將周男依賭博罪送辦，至於賭客全依違反社會秩序維護法裁罰。

桃園分局說，近來執行清源專案接獲情資，位於桃園區建新街有家已經歇業的中古車行，夜間常有人員出入疑似有賭場，分局偵查隊與轄區大樹派出所立即組成專案小組進行監控蒐證；初步調查，23歲周姓男子見友人的車行閒置商借幾天經營天九牌職業賭場，為躲避警方查緝，車行外新設置有多部監視器，隨時掌握動靜，賭客進入後立刻反鎖鐵門避免遭警方突擊。

警方專案人員日前完成蒐證後，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，今天凌晨見機成熟進行攻堅查緝，為免賭客四處竄逃，專案小組現場勘查後決定兵分兩路，一組由前門直接撞門吸引屋內賭客注意，另組人馬則由屋後空地潛近後門埋伏，待前面傳出撞門聲，後方也立刻破門而入，讓原先打算從後門逃竄的賭客全部一網打盡。

桃園分局表示，現場查獲周姓負責人及35名男女賭客，查扣賭資含現場籌碼約4萬餘元、抽頭金含9張籌碼約5萬餘元、骰子天九牌等賭具一批，警訊後依賭博罪將周姓負責人移送偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法移請裁罰。