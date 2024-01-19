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六龜公廁再出包！醉男騷擾女遊客 被害人丈夫壓制送警

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

日前本報才報導有關六龜市區公廁不足，現有公廁環境不佳，讓遊客抱怨連連，近日竟又發生有女遊客在公廁遭到不明男子強拉意圖不軌，幸好丈夫與路人聽聞求救聲，即時救援並制服該男子後報警，該男在警方訊後被依照妨害自由及傷害罪移送法辦。

今年1月16日一對夫妻檔從外地到高雄六龜旅遊，女子因內急至六龜區農會旁公廁如廁，竟遭人強拉意圖不軌，坐在外頭車上的女子丈夫與路人聽聞求救聲，火速上前查看，並制伏這名歹徒並報警。距離不到300公尺的六龜分局立刻派員前往，並將嫌犯帶回偵訊。

據悉，行兇張男現年60歲被逮時滿身酒氣，本身也不是六龜當地人，到當地尋友喝酒，但該男子過去就有強制性交、強制性交未遂、竊盜等前科，對於為何犯案也交代不清，經警方二次訊問被害人，確認張嫌無涉及強制猥褻，警方訊後依妨害自由及傷害罪現行犯，移送至橋頭地檢署偵辦，待後續調查犯案動機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

六龜鬧區僅剩的全天開放公廁發生醉男騷擾女遊客。記者蔡世偉／攝影
六龜鬧區僅剩的全天開放公廁發生醉男騷擾女遊客。記者蔡世偉／攝影
六龜分局距離案發地點不到300公尺。記者蔡世偉／攝影
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六龜 公廁 傷害罪

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