他車內吹冷氣拒酒測挨罰18萬 法院認警「攔查無據」幫撤單

台中黃姓男子酒後發動引擎坐在車內吹冷氣，警方以他怠速製造空汙上前攔查，因聞到酒味要求酒測被拒絕，就對黃開單罰18萬元、吊照，黃不服提行政訴訟；法院查，黃男在車內雖發動但沒駛離，依通聯紀錄聯絡代駕司機，認為警方盤查無正當依據有瑕疵，判撤銷原處分，可上訴。

經查，黃男2023年2月12日酒後發動停放西屯區1輛小客車，經台中第6分局警員巡邏認為黃有「酒後駕車拒測」違規，對黃開單舉發後，由台中市交通事件裁決處對黃裁罰18萬元、吊銷駕照並應參加道路交通安全講習，而該車黃姓車主則吊扣汽車牌照24個月。

黃主張，他當時在車輛內休息，因悶熱才打開冷氣發動車，並無駕駛行為，且當時已聯絡代駕司機前來，且警方攔查他的地點，也非經主管長官指定集體攔停之公共場所或管制站，當時一發動警員就走過來，並非易生危害，警員不得任意開車門、酒測，認為警方違法攔查。

台中交裁處抗辯稱，警方發現黃男發動引擎在車格內怠速停車，有違反空氣汙染法疑慮才勸導，同時見他有酒容、散發酒味，訊問後黃也坦承喝酒，且啟動引擎坐在駕駛座上，判斷有酒駕之嫌，認為處罰無違誤。

台中高等行政法院勘驗警方密錄器，發現黃雖發動車但沒駛離，且黃也提出通聯紀錄，證明他有打電話給代駕司機，後被警方舉發後，黃再通知對方「不用來了」、「要去做筆錄」等，可見黃男被警方攔查前已聯絡司機，應無開車意思。

法院也認為，密錄器一開始只見警方穿越人行道走向該車，無從得知黃男怠速時間，黃男有違反空汙法，且綜觀全案，也難認黃男有何危險駕駛行為，讓車輛成為易生危害之交通工具，認定警方攔查無正當依據，過程有瑕疵，不符合警執法第8條要件，判撤銷原處分。