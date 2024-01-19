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漏報上億營利所得 台南視聽歌唱業七旬女負責人遭管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

高雄72歲徐姓婦人在台南市設立視聽歌唱業，雖已歇業多年，但漏報營利所得、綜合所得稅等1億1691萬多元，逾期未繳納，經高雄國稅局移送強制執行，台南分署執行官查出她於2011年至2015年間個人帳戶計有1億6千多萬元存款存入，卻對流向交待不清，昨晚經法院裁定管收。

行政執行署台南分署指出，徐婦因漏報視聽歌唱營利所得，遭國稅局補徵98年度、100年、102年度綜合所得稅，逾期未繳納，經高雄國稅局鼓山稽徵所移送台南分署強制執行，合計尚欠金額為1億1691萬4882元。

行政執行官調查發現，徐婦於2011年至2013年間個人銀行帳戶有合計高達1億6千多萬元存款存入，經訊問存款流向，徐婦說，當時同意擔任視聽歌唱負責人，會計人員請她簽一些文件，前幾個月有拿到每月數千元，但對其存款來源及流向並不清楚。

台南分署昨上午將徐婦強制拘提到案，執行官訊問後，認她「顯有履行義務可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」等管收事由，移送台南地院聲請管收，經法官開庭審理後昨晚裁定准予管收，隨即將她解送台南看守所附設管收所。

台南分署昨上午將徐婦強制拘提到案，經訊問後認她有隱匿財產等情事，移送台南地院裁定管收。圖／讀者提供
台南分署昨上午將徐婦強制拘提到案，經訊問後認她有隱匿財產等情事，移送台南地院裁定管收。圖／讀者提供

強制執行

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