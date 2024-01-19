8年前拒酒測罰9萬 台北分署「三度敲門」要追到這筆錢

周姓男子8年前騎機車經警方攔檢實施酒測，因拒檢裁處罰鍰9萬元，多年未處理，移送行政執行署台北分署執行；執行人員本月15日就周的不動產進行現場查封，周表示願以分期方式繳納罰鍰。

台北分署今天表示，周2016年2月11日凌晨騎乘機車經過台北市建國北路三段，被台北市警中山分局建國派出所警員攔查實施酒測，周拒絕警方要求，警方舉發他並移請台北市交通事件裁決所開立裁決書，周被裁處9萬元罰鍰。

不過，周受裁處後，從未主動繳納款項，交通事件裁決所將他拒絕酒測的罰鍰案件移送台北分署執行。

台北分署一度試圖執行周的存款債權，但執行無著，2022年1月3日首次到周的住處執行，周當時表示罰鍰金過太大、無力清償，卻未提出清償方案。

之後，台北分署再於2022年1月21日將周台北市松山區的4樓公寓通知松山地政事務所辦理查封，4月22日通知周到場陳報，周還是置之不理。