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8年前拒酒測罰9萬 台北分署「三度敲門」要追到這筆錢
周姓男子8年前騎機車經警方攔檢實施酒測，因拒檢裁處罰鍰9萬元，多年未處理，移送行政執行署台北分署執行；執行人員本月15日就周的不動產進行現場查封，周表示願以分期方式繳納罰鍰。
台北分署今天表示，周2016年2月11日凌晨騎乘機車經過台北市建國北路三段，被台北市警中山分局建國派出所警員攔查實施酒測，周拒絕警方要求，警方舉發他並移請台北市交通事件裁決所開立裁決書，周被裁處9萬元罰鍰。
不過，周受裁處後，從未主動繳納款項，交通事件裁決所將他拒絕酒測的罰鍰案件移送台北分署執行。
台北分署一度試圖執行周的存款債權，但執行無著，2022年1月3日首次到周的住處執行，周當時表示罰鍰金過太大、無力清償，卻未提出清償方案。
之後，台北分署再於2022年1月21日將周台北市松山區的4樓公寓通知松山地政事務所辦理查封，4月22日通知周到場陳報，周還是置之不理。
今年1月15日台北分署三度敲門，對周的房產進行現場查封，周稱自己已年邁，目前僅有打工收入，還有家小需照料，願以以每月5500元分期自行繳納罰鍰，執行人員目視周住處屋內現況，天花板水泥剝落嚴重，屋內擺設也陳舊，認為周經濟狀況不好是事實，同意可周分期繳款。
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