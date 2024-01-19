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朱學恒涉強制猥褻遭限制出境出海 抗告遭駁：可能滯外不歸

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，台北地檢署依強制猥褻罪起訴，案件由台北地方法院審理中。朱遭檢察官限制出境、出海，北院上月14日裁定自2月6日起繼續限制8月。台灣高等法院認為朱是知名網路直播主，有相當能力與資歷可在境外生活、工作，出境後有滯留中國大陸或其他國家不歸可能，駁回他抗告。

朱學恒被控2022年8月6日晚間6點多，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9點，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君。

朱學恒從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女的肩膀，強押固定在牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女轉頭閃避；後來，朱回到座位後，見鍾女坐在原地，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

對於遭限制出境、出海，朱學恒覺得處分不當，他稱若選擇逃亡海外，未來無從繼續以經營台灣網路直播維生，並以涉及吸金案的「紅貴婦奈奈」為例，她逃亡後便在台灣網路消蹤匿跡，可見逃亡的台灣網紅無法繼續以此為生。朱認為，如果外文好久有逃亡可能，則曾經出國旅行或是取得海外碩士資格的人，只要涉案便立即具備逃亡可能須接受強制處分的風險？

朱聲稱自己從去年6月12日告發自己而開始偵查，如自始不願接受司法程序調查，他大可不必主動透過告發而發動偵查。

高院認為，若面對最高刑期為有期徒刑5年的刑責，朱出境、出海後確有滯外可能，北院考量及此，認定命無違誤。高院指朱主張這個案子是他主動告發自己而開始偵查，但這與是否應該限制出境、出海無關；朱主張沒有犯罪，相關證據至多證明性騷擾，這則屬實體判斷問題，待北院詳細調查，也與出境、出海無涉。

高院認為限制出境、出海已是對基本權干預極輕微的處分，原裁定位踰越比例原則，未來朱學恒若有單次出境、出海需要，仍可敘明理由聲請暫時解除限制，因此駁回抗告。

名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，台北地檢署依強制猥褻罪起訴，案件由台北地方法院審理中。朱遭北院限制出境、出海，台灣高等法院認為朱是知名網路直播主，有相當能力與資歷可在境外生活、工作，出境後有滯留中國大陸或其他國家不歸可能，駁回他抗告。圖／聯合報系資料照
名嘴朱學恒被控酒後強吻台北市議員鍾沛君，台北地檢署依強制猥褻罪起訴，案件由台北地方法院審理中。朱遭北院限制出境、出海，台灣高等法院認為朱是知名網路直播主，有相當能力與資歷可在境外生活、工作，出境後有滯留中國大陸或其他國家不歸可能，駁回他抗告。圖／聯合報系資料照

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