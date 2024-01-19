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吸金三億！推銷基金詐騙林百里妻 名媛朱立安判10年確定要入獄

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推銷基金詐騙林百里妻等3億 名媛朱立安判10年確定要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎、作家鄭豐喜遺孀吳繼釗推銷基金詐財3億多元，一審依證券投資信託及顧問法等罪判12年徒刑，二審改判10年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

同案被告黃彥中、鄭秀英，一審依銀行法非法經營銀行業務罪各判5年6月、2年徒刑，二審改判2年、1年4月，並宣告緩刑，案件上訴第三審，最高法院也駁回確定。

朱立安向何莎等被害人謊稱是證券公司董事，推銷「AXIS」基金，稱不會有風險，3年屆滿可全數贖回，為了取信於何莎，帶何莎至辦公室參觀，何莎於2014年、2016年匯出420萬元人民幣、100萬美元給朱立安。

朱立安開庭時曾說，檢方起訴稱的兆富集團、兆富資產、兆富證券是鏵亞集團、鏵亞證券、鏵亞資產的前身，是白嘉輝的公司，她不是負責人，她2014年1月到2015年5月擔任香港鏵亞證券董事兼台灣區聯絡人，至於檢察官查扣的文宣品，則是白嘉輝以前香港辦公室的員工所交付。白嘉輝從2016年初即下落不明。

檢方認定朱立安吸金3億7089萬4730元，黃彥中、鄭秀英吸金8.4萬美元、新台幣29萬元不等，朱立安致眾多被害人投入畢生積蓄，建請法院對她從重量刑。

法院認為朱立安身為ZAVORI薩摩亞公司等多家境外公司與璟琦公司、大爾元公司負責人，也曾擔任鏵亞金融集團的董事及台灣地區聯絡人、AXIS基金公司董事，竟夥同白嘉輝，在我國境內推行虛構的AXIS戰略基金，宣稱不實的基金投資項目，並以可獲得穩定、豐厚利潤的話術非法吸收資金。

法院指出，朱立安又自行創設、推出未經登記、亦未實際營運的VCH基金，再向他人吸收資金，合計非法吸收的資金高達美金2190萬3000元、人民幣1110萬元，她更因而獲利美金1279萬1262元、人民幣880萬829元，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，使投資人蒙受重大損失。

一審依證券投資信託及顧問法等罪判朱立安12年徒刑，另依偽造文書罪判4月得易科罰金之刑，二審改判10年徒刑，雙方皆提上訴，最高法院審理後判決駁回，全案定讞。

名媛朱立安（圖）向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎推銷基金詐財，最高法院依違反證券投資信託及顧問法判朱女10年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
名媛朱立安（圖）向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎推銷基金詐財，最高法院依違反證券投資信託及顧問法判朱女10年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
名媛朱立安（圖）向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎推銷基金詐財，最高法院依違反證券投資信託及顧問法判朱女10年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
名媛朱立安（圖）向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎推銷基金詐財，最高法院依違反證券投資信託及顧問法判朱女10年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎（圖）推銷基金詐財，最高法院依違反證券投資信託及顧問法判朱女10年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
名媛朱立安向廣達電腦創辦人林百里妻子何莎（圖）推銷基金詐財，最高法院依違反證券投資信託及顧問法判朱女10年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 吸金

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