男子稱警有汗臭味 法院認非屬謾罵判無罪

一名男子被控辱罵員警有汗臭味，被依妨害公務罪起訴。示意圖／ingimage

陳姓男子被控辱罵員警有汗臭味，被台灣士林地方檢察署依妨害公務罪起訴。士院認為，陳姓男子言論不禮貌，仍僅是描述事實、抒發感受，非屬謾罵或輕蔑，日前判決無罪。

根據台灣士林地方法院判決書，陳姓男子受委託協商債務，去年7月11日前往台北市政府警察局內湖分局文德派出所，在值班台前咆哮遭警方驅離，仍在派出所外與警方叫囂、咆哮且推擠，還對郭姓員警說：「你好臭喔」及辱罵髒話。

陳姓男子偵查時辯稱，員警身上汗臭味很重，他對味道敏感，這不是辱罵，且他未罵員警髒話。案經士檢偵查，認定陳姓男子貶抑員警執行公務威信及尊嚴，依中華民國刑法侮辱公務員罪嫌起訴。

士院勘驗員警身上密錄器影像，認為案發時是豔陽高照大晴天，陳姓男子與員警於烈日當下在派出所前爭執，眾人大聲嘶吼、情緒激動且汗流浹背、滿身大汗，甚至散發刺鼻汗臭味屬於常理。

士院認為陳姓男子於公共場合尚有他人在場情況，描述靠近他的員警散發出不好聞的味道，雖然非常不禮貌，但僅是描述事實、抒發感受，非屬抽象謾罵、嘲弄或輕蔑員警，難認構成刑法公然侮辱要件，且依密錄器與證人證述，未聽聞陳姓男子辱罵，罪證不足，判決陳姓男子無罪，仍可上訴。