女警控同事「殺人未遂」遭認證濫用司法資源 判賠6000元
台北市捷運警察隊許姓警員見值班台椅子離桌子太遠，伸腳踢回，卻被張姓女警員控告殺人未遂，她還在臉書上貼文暗喻許殺人不成；許認為名譽受損，提告求償80萬元。台北地方法院勘驗監視器畫面，發現椅子根本沒接觸女警身體，批張女濫用司法資源，判賠6000元；台灣高等法院認定她故意不法侵害許的名譽權，駁回上訴確定。
許與張女先前皆任職於捷運警察隊第二分隊，但張女已退休。張女控許殺人未遂，台北地檢署指滾輪椅很難被視為殺人凶器，處分不起訴。
許姓警員表示，2022年8月18日清晨7點50分，他見值班台的椅子離桌子太遠，想讓椅子歸位，便用腳踢了下椅子、讓椅子靠向值班台，但張姓女同事卻向副分隊長、分隊長投訴他殺人未遂，當日更向北市警大同分局提告，還在臉書上公開貼文，他身心受創。許為此就醫，他認為名譽權遭侵害，提告求償。
張姓女警辯稱當時正在量體溫，許從她背後踢椅子是想傷害她，提殺人未遂告訴「只是想讓他冷靜下來」，並以自己就醫多年為由，解釋臉書貼文只是「抒發心情」。
北院民事庭勘驗監視錄影，發現張女和椅子沒有任何碰觸，她也沒受傷、流血，且椅子僅移動一下子就停住，張女根本沒有死傷危險。北院認為張女身為執法的警察，應該有智識判斷當時生命有無危險，卻以「椅子移動」就告人殺人未遂，逾越合理行使權利範疇，且不實影射許犯殺人罪，許求償有理。
北院審酌許先在張女背後踢椅子，又在她背後拍打鐵櫃，造成她心理壓力而被視為挑釁，態度也非友善，許雖求償8萬元，僅判張女賠償6000元。
張女不服氣，上訴稱兩人因合會而有糾紛，她被人從後面踢椅子，就像是「遭他人自背後開槍攻擊一樣」，她是受害者，沒有道理要賠償。
高院認為客觀上來看，許踢椅子不可能構成殺人罪，他卻因張女提告、貼文散布不實言論而損毀名譽，且精神上勢必痛苦。高院指張姓女警故意用提告來侵害許的名譽權，讓他接受內部調查和刑事傳喚，許飽受眾人質疑、影響職業形象，女警賠償6000元合理。
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