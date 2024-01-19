大學肄業生啪啪啪小女友 25萬結婚聘金分期付仍遭判

胡姓男子經常與爸爸去訪友，認識友人家當時就讀國小的女兒，覺得女孩長得像洋娃娃令他心動，前年7月女孩上國中後，2人私下默認成為男女朋友，交往不過3個月，胡男忍不住帶著小女友偷嚐禁果，對方爸爸得知氣得提告，胡表達「彼此相愛，待少女一成年就結婚，同時將分期給付25萬元聘金」，桃園地院審結，仍依對未滿14歲女子性交，處徒刑1年8月，本案可上訴。

判決指出，20餘歲大學肄業的胡男，平日與爸爸同住，由於經常與爸爸一起前往少女家作客，因而從少女國小時雙雙就熟識，2人於2022年7月12日交往成為男女朋友，胡男明知少女是個未滿14歲的女子，性自主決定權尚未臻成熟，竟基於對於未滿14歲女子為性交的犯意，於2022年10月23日上午11點，在胡男位於桃園市中壢區住處房間內，未違反少女意願的情形下，發生超友誼關係，對少女性交1次得逞。

法院調查，認為胡男明知少女是未滿14歲女子，性觀念未臻成熟，欠缺完全的性自主判斷能力，仍與她發生性關係，不過雙方於案發時是男女朋友關係，經少女明確表示同意後，胡才帶著少女滾床單，其犯罪情節與其他並非建立在彼此相愛基礎，而與幼女發生性關係的犯行有別。

法官認為，胡男犯後始終坦承犯行，與少女及其父達成等少女成年後結婚的共識，並已經開始分期給付聘金25萬元，且少女警詢時就表示不願對胡提告，於法院準備程序中也為他請求從輕量刑，足見被告已獲少女及其父諒解，堪認被告尚知悔悟，積極設法彌補自身過錯。