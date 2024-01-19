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從馬桶貪到祈福酒…藉驗收索賄 前上校判5年2月定讞
國防部政治作戰局軍眷服務處前上校工程參謀官陳其麟，利用承辦工程的機會，要求承攬營造公司提供新屋裝潢所需的馬桶、暖風機等衛浴設備，並索討「大甲媽祖平安祈福酒」，總價十八萬餘元，最高法院依貪汙罪判陳男五年二月徒刑定讞，須入獄。
據調查，陳其麟負責驗收台北市政校後勤區新建工程，二○一六年七月，陳男向營造商表明家中有新屋裝潢需求，要求提供松下電器浴室暖風機、ＴＯＴＯ牌馬桶、緩降便座、水龍頭等水電衛浴材料，他甚至傳簡訊問「電腦馬桶座是免痣（應為治）馬桶嗎」？營造商畏懼陳男是驗收官，允諾訂購設備。
陳其麟於廠商面臨工程逾期扣罰爭議時，藉著代表出席協調的機會，再度要求價值四萬餘元的ＴＯＴＯ溫水洗淨便座、二組置衣平台、二組毛巾環、二個置物架。
另外，營造商提出仲裁聲請後，陳其麟又傳送「大甲媽祖平安祈福酒」圖片，詢問「幫我看有沒有賣這組」，廠商回覆每箱四千九百五十元，並說「先看要多少，我先買」，陳回覆「還先看勒，你要負責喔」，廠商只能埋單。
法院審理時，陳其麟坦承收受水電衛浴設備，但否認有收賄，辯稱這些東西是請廠商「代購」，雙方沒有對價，至於代購媽祖祈福酒，是不小心忘記付錢給廠商，沒有索賄。
法院認為，陳其麟一九九七年開始擔任軍職，服役超過二十年，卻因貪小便宜收賄，嚴重敗壞官箴，考量收賄次數及金額不多，造成損害不大，依不違背職務收賄罪判刑五年二月，褫奪公權六年。
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