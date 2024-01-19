從馬桶貪到祈福酒…藉驗收索賄 前上校判5年2月定讞

國防部政治作戰局軍眷服務處前上校工程參謀官陳其麟收受營造公司提供的馬桶、暖風機，並索討「大甲媽祖平安祈福酒」，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑5年2月定讞。圖／ingimage 陳婕翎 國防部政治作戰局軍眷服務處前上校工程參謀官陳其麟，利用承辦工程的機會，要求承攬營造公司提供新屋裝潢所需的馬桶、暖風機等衛浴設備，並索討「大甲媽祖平安祈福酒」，總價十八萬餘元，最高法院依貪汙罪判陳男五年二月徒刑定讞，須入獄。

據調查，陳其麟負責驗收台北市政校後勤區新建工程，二○一六年七月，陳男向營造商表明家中有新屋裝潢需求，要求提供松下電器浴室暖風機、ＴＯＴＯ牌馬桶、緩降便座、水龍頭等水電衛浴材料，他甚至傳簡訊問「電腦馬桶座是免痣（應為治）馬桶嗎」？營造商畏懼陳男是驗收官，允諾訂購設備。

陳其麟於廠商面臨工程逾期扣罰爭議時，藉著代表出席協調的機會，再度要求價值四萬餘元的ＴＯＴＯ溫水洗淨便座、二組置衣平台、二組毛巾環、二個置物架。

另外，營造商提出仲裁聲請後，陳其麟又傳送「大甲媽祖平安祈福酒」圖片，詢問「幫我看有沒有賣這組」，廠商回覆每箱四千九百五十元，並說「先看要多少，我先買」，陳回覆「還先看勒，你要負責喔」，廠商只能埋單。

法院審理時，陳其麟坦承收受水電衛浴設備，但否認有收賄，辯稱這些東西是請廠商「代購」，雙方沒有對價，至於代購媽祖祈福酒，是不小心忘記付錢給廠商，沒有索賄。

法院認為，陳其麟一九九七年開始擔任軍職，服役超過二十年，卻因貪小便宜收賄，嚴重敗壞官箴，考量收賄次數及金額不多，造成損害不大，依不違背職務收賄罪判刑五年二月，褫奪公權六年。