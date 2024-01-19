跟單撈4億 7投信前經理人全交保

國內4家投信業者7名前基金經理人，涉嫌跟單基金大賺4億，2人遭檢方聲押後，新北地院裁定各以350萬、200萬元交保。記者蔣永佑／攝影 國泰、富邦、復華、保德信四家投信公司七名前基金經理人，被控利用職務代操政府勞保、勞退及自家公司共十餘支基金，以人頭戶跟單方式，提前買賣標的股票，不法獲近四億元。新北地檢署前天搜索約談經理人及親友共十八人到案，其中李姓和簡姓經理人，認有串證和逃亡之虞遭聲押，法院裁定各以三百五十萬、二百萬元交保。

另五名涉嫌重大的經理人各被檢方諭知五十至二千萬元交保，人頭親友則以十至五十萬元交保或請回。金管會指出，證期局已對四家投信裁罰或糾正等不同處分，若再發現更多其他新事證，不排除再加重行政處分。

檢調掌握，七名經理人在投信公司任職期間，各自負責代操勞保、勞退基金，以及公司推出的各類科技生化基金、高股息基金、高成長信託投資基金，共十餘支基金。

這七人利用可決策基金下單買賣特定股票的職務之便，以俗稱「搭順風車」的跟單手法，利用親友人頭證券戶，預期基金進場後標的股票將上漲，提前布局買進；或是預知基金即將出場，大量賣出基金原持有股票後，股價將下跌，藉此提前購買或賣出中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞洲水泥等上市櫃股票獲利，成為業界陋習。

檢調研判，獲利最多的是林姓經理人，不法所得二億五千四百餘萬元；其次為簡姓經理人，獲利一億五百餘萬元；其餘李姓、吳姓、莊姓及兩名賴姓經理人，分別獲利上百萬至上千萬元，不法利益合計三億九五六三萬餘元。

勞金局指出，基金局已跟金管會、投信業者了解，此案涉及的是共同基金，未涉及勞動基金國內委託帳戶，被告也不是勞動基金代操經理人。