前基金經理人涉跟單 七人遭檢調搜索約談

經濟日報／ 本報綜合報導

國內4家投信業者7名前基金經理人，涉嫌跟單基金大賺4億，2人遭檢方聲押後，新北地院裁定各以350萬、200萬元交保。記者蔣永佑／攝影
國內4家投信業者7名前基金經理人，涉嫌跟單基金大賺4億，2人遭檢方聲押後，新北地院裁定各以350萬、200萬元交保。記者蔣永佑／攝影
國泰、富邦、復華、保德信四家投信公司七名前基金經理人，被控利用職務代操政府勞保、勞退及自家公司共十餘支基金，以人頭戶跟單方式，提前買賣標的股票，不法獲近4億元。新北地檢署17日搜索約談經理人及親友共18人到案，其中李姓和簡姓經理人被認為有串證和逃亡之虞遭聲押，法院裁定各以350萬、200萬元交保。

另五名涉嫌重大的經理人各被檢方諭知50萬至2,000萬元交保，人頭親友則以10萬至50萬元交保或請回。

金管會昨（18）日表示，若檢調有「新事證」不排除再開罰。勞動基金運用局則表示，經初步了解，尚無涉及勞動基金國內委託帳戶，勞工不必擔心權益受損。

檢調掌握，七名經理人在投信公司任職期間，各自負責代操勞保、勞退基金，以及公司推出的各類科技生化基金、高股息基金、高成長信託投資基金，共十餘支基金。

這七人利用可決策基金下單買賣特定股票職務之便，以俗稱「搭順風車」跟單手法，利用親友人頭證券戶，預期基金進場後標的股票將上漲，提前布局買進，或預知基金即將出場，股價將下跌，藉此提前購買或賣出中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞洲水泥等上市櫃股票獲利。

當中，金管會已於2023年9月裁罰富邦、保德信兩家業者。富邦投信去年9月已針對金管會裁罰案以發重訊說明，再強化內稽內控制度。據了解，富邦投信兩位經理人均已離職。

保德信投信表示，該經理人已離職，尊重金管會裁罰結果，已強化建置相關內部控管措施並落實控管。

國泰投信則發出聲明稿指出，公司已對本次涉案經理人予以最嚴厲處分，目前經理人已離職，不影響公司運作及投資人權益。

復華投信表示該涉案人員已離職很久，且案件已進入司法程序，不便表示意見。（記者王奐敏、高瑜君、蔣永佑、廖珮君、江睿智）

富邦投信 金管會 股票

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