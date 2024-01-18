3度酒駕罰20萬元！難逃債權憑證追扣薪水 酒駕男認栽全繳了

嘉義縣竹崎鄉林姓男子10多年前酒後無照騎機車遭裁罰3萬元，只繳5千元，不到5年再犯裁罰9萬元，他繳納5千後置之不理，隔年又犯再罰9萬元，總計3度酒駕遭罰21萬元，他只繳1萬元，行政執行署嘉義分署查他名下沒有財產又無業，只能取得債權憑證。近來查知林男已在某製藥公司任職，發函將扣押每月薪資1/3。林男日前1次繳清欠款。

嘉義署表示，現年約50歲林男2013年7月9日，在嘉義縣159號縣道酒後無照騎乘機車，遭裁處罰鍰3萬元，他僅繳納5千元後即不再繳納。2017年10月24日於嘉義縣竹崎鄉台三線處，再度酒後無照騎乘機車為警查獲被裁罰9萬元，他同樣僅繳納5000元就置之不理；2018年8月22日在民雄鄉正大路再度無照騎乘機車，這次他乾脆拒絕接受酒精濃度測試，因而再遭裁罰9萬元。

在5年間被查獲3次酒駕違規，總共遭裁罰21萬元。他只繳纳1萬元就對罰鍰處分不理不睬，2019年間被嘉義區監理所移送嘉義分署執行，但因當時林男既無財產又無業，只能取得債權憑證。

分署表示，嘉義區監理所於2022年11月間再度移送執行。分署於收案後即持續關注他的財產狀況，並發函扣押存款，銀行戶頭還是沒有存款可扣押。執行人員經長時間多方積極調查後，得知林男最近開始在某製藥公司任職，於是發出扣押命令，扣押其於該公司每月受領薪資1/3。

林男這次才驚覺無法逃避罰則，被通知薪資遭扣押後一改原先對罰鍰態度，表示會處理酒駕罰鍰，執行人員慮及義務人謀職不易，且願積極面對其酒駕應負之責任，於是與其協調暫不收取扣押的薪資，等候他自動繳納。

日前林男果然主動到嘉義分署繳清全部罰鍰，為其多次酒駕及拒測之行為付出應有之代價，執行人員並同時撤銷扣薪命令。

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