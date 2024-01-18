聽新聞
test
0:00 / 0:00
代購合利他命！網紅「北海道女婿」涉藥事法 偵查結果曝光
YouTuber「北海道女婿」陳逸璽因未經食藥署核准，在網路販售日本的「合利他命EX PLUSE紓解疲勞強效錠（270錠）」，涉犯藥事法過失輸入禁藥罪。台北地檢署偵查，陳坦承犯行且下架產品，檢察官予以緩起訴處分，須繳國庫12萬元，受法治教育3小時。
據了解，陳逸璽經營的YouTube頻道「北海道女婿」有23.6萬人訂閱，與妻子在日本經營旅行社，同時也在網路販售日本商品。
日前，衛福部食藥署接獲有民眾網購假藥的資訊，檢方獲報後，檢警去年7月間偽裝成買家，在陳的網路商店訂購一罐合利他命，隔月收到商品。由於該罐合利他命外包裝無台灣許可證號，屬於未經核准輸入藥品。檢方認定，陳逸璽涉犯藥事法之過失輸入禁藥罪。
檢察官考量，陳逸璽已坦承犯行，事後下架商店產品，販賣日藥非本業，予以緩起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言