代購合利他命！網紅「北海道女婿」涉藥事法 偵查結果曝光

YouTuber「北海道女婿」陳逸璽因未經食藥署核准，在網路販售日本的「合利他命EX PLUSE紓解疲勞強效錠（270錠）」，涉犯藥事法過失輸入禁藥罪。台北地檢署偵查，陳坦承犯行且下架產品，檢察官予以緩起訴處分，須繳國庫12萬元，受法治教育3小時。

據了解，陳逸璽經營的YouTube頻道「北海道女婿」有23.6萬人訂閱，與妻子在日本經營旅行社，同時也在網路販售日本商品。

日前，衛福部食藥署接獲有民眾網購假藥的資訊，檢方獲報後，檢警去年7月間偽裝成買家，在陳的網路商店訂購一罐合利他命，隔月收到商品。由於該罐合利他命外包裝無台灣許可證號，屬於未經核准輸入藥品。檢方認定，陳逸璽涉犯藥事法之過失輸入禁藥罪。

檢察官考量，陳逸璽已坦承犯行，事後下架商店產品，販賣日藥非本業，予以緩起訴處分。