快訊

游蔡配抗衡韓江配？柯建銘稱「一定是這樣」 再曝綠白合作機會

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

國民黨立院「韓江配」4年前有跡可循 知情人士曝搭配「3重大原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙246萬元還不夠！車手帶禮盒上門還要160萬元 南警急逮人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南翁姓男子日前網路上加入投資群組，誤信群組內「高獲利、無風險」話術，便依飆股老師指示匯款前後31次、損失246萬元，昨專員再邀約面交並帶水果禮盒上門，市警一分局據報後派遣警方到場監控，當場逮捕20歲王姓車手，查扣現金160萬元等證物，經檢方聲押獲准。

一分局莊敬派出所昨接獲情資，稱有詐騙集團假冒投資公司為取信被害人，特別叮嚀假冒專員帶個水果禮盒至指定處所面交取款。警方據報後多方勸阻，避免翁男遭詐騙上當，他仍不予理會，始終堅信其投資的真實性。

所長郭仲正擔心翁男受騙，立即指揮派遣數名員警趕赴面交處所，部署優勢警力埋伏、監控。下午3時許，在員警嚴密監控下，果見王男手持水果禮盒依約前來相約面交處所，數分鐘後，王男從面交出所離開。

而埋伏員警見時機成熟，蜂湧而上將王男逮捕，當場查扣160萬元及印章、識別證、手機等證物並帶返所調查。經警訊問後，依涉嫌詐欺、洗錢防制法，將王男移送台南地檢署偵辦，後經台南地院裁定羈押。

警方在王男身上查獲印章、識別證、手機等證物，依涉嫌詐欺、洗錢防制法送辦。圖／本報資料照
警方在王男身上查獲印章、識別證、手機等證物，依涉嫌詐欺、洗錢防制法送辦。圖／本報資料照
埋伏員警見時機成熟，蜂湧而上將王男逮捕，當場查扣160萬元等證物。圖／本報資料照
埋伏員警見時機成熟，蜂湧而上將王男逮捕，當場查扣160萬元等證物。圖／本報資料照

台南 詐騙

延伸閱讀

一有可疑...新北少年隊首創校園安全通報網 防黑衣人聚眾危害校園

被延攬當台中副市長？蔡壁如表態「壓力很大」可能婉拒

蔡壁如被傳出15日退群 支持者：她13日早就退出這個柯粉群組

資深男星林義芳違反選罷法 遭檢舉「LINE群組拉票」親證實認錯

相關新聞

黃光芹PO翁達瑞是「不要臉的髒東西」判決無罪…理由出爐

去年民進黨爆發性騷擾醜聞，名嘴黃光芹在臉書PO文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」旅美教授陳時奮上網回擊，陳認為，黃...

3度酒駕罰20萬元！難逃債權憑證追扣薪水 酒駕男認栽全繳了

嘉義縣竹崎鄉林姓男子10多年前酒後無照騎機車遭裁罰3萬元，只繳5千元，不到5年再犯裁罰9萬元，他繳納5千後置之不理，隔年...

北投溫泉大亨涉「賣郭台銘人情」 收購6百張連署書14人起訴

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起連署，士林地檢署查出北投溫泉大亨陳仲明，涉「賣郭董人情」找沈姓女密友透過親友們收購連署書，檢...

代購合利他命！網紅「北海道女婿」涉藥事法 偵查結果曝光

YouTuber「北海道女婿」陳逸璽因未經食藥署核准，在網路販售日本的「合利他命EX PLUSE紓解疲勞強效錠（270錠...

新北地院警告不能提割頸案「乾哥乾妹」掀民怨 司法院發聲了

新北國中生遭割頸案引眾怒，網紅「小商人」不滿新北地院要求從社群媒體下架行凶少年及教唆少女個資，改在美國紐約時代廣場電子看...

收當事人100萬元現金、雞血石扮「司法黃牛」 高院前庭長不認罪

台灣高等法院前庭長、律師高明哲被控允諾商人程萬遠假行賄智慧財產自訴案承審法官林洲富，向程收100萬元現金、上百萬元雞血石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。