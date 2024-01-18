詐騙246萬元還不夠！車手帶禮盒上門還要160萬元 南警急逮人

台南翁姓男子日前網路上加入投資群組，誤信群組內「高獲利、無風險」話術，便依飆股老師指示匯款前後31次、損失246萬元，昨專員再邀約面交並帶水果禮盒上門，市警一分局據報後派遣警方到場監控，當場逮捕20歲王姓車手，查扣現金160萬元等證物，經檢方聲押獲准。

一分局莊敬派出所昨接獲情資，稱有詐騙集團假冒投資公司為取信被害人，特別叮嚀假冒專員帶個水果禮盒至指定處所面交取款。警方據報後多方勸阻，避免翁男遭詐騙上當，他仍不予理會，始終堅信其投資的真實性。

所長郭仲正擔心翁男受騙，立即指揮派遣數名員警趕赴面交處所，部署優勢警力埋伏、監控。下午3時許，在員警嚴密監控下，果見王男手持水果禮盒依約前來相約面交處所，數分鐘後，王男從面交出所離開。

而埋伏員警見時機成熟，蜂湧而上將王男逮捕，當場查扣160萬元及印章、識別證、手機等證物並帶返所調查。經警訊問後，依涉嫌詐欺、洗錢防制法，將王男移送台南地檢署偵辦，後經台南地院裁定羈押。