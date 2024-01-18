調查局認知戰研究中心昨揭牌 蔡清祥：我面臨空前國安威脅

近年，境外敵對勢力對我認知作戰攻擊、手法日趨頻密多元，法務部調查局昨舉行「認知戰研究中心」揭牌典禮，法務部長蔡清祥表示，境外敵對勢力以「溫水煮青蛙」卸除國人心防，面臨空前國安威脅。

調查局長王俊力表示，境外敵對勢力積極利用內容農場剪輯、重製詆毀我政府、誤導國人認知影音圖檔，透由網際網路、通訊軟體、社群平台等管道，傳散有關我國防外交、政府施政、民生經濟及兩岸關係等錯假及爭議訊息，試圖破壞國人對政府信任、分化社會內部團結，影響中央、地方各級選舉結果。

調查局指出，認知戰研究中心統合調查局兩岸情勢研析處、國內安全調查處及資通安全處，下設認知研究、資料分析、應處反制等3組，引入認知作戰背景源起、策略手法、趨勢態樣等學術理論，輔以蒐集、分析境外敵對勢力傳散影響我國家安全、擾亂社會安定、破壞友盟關係等爭議訊息即時通報，使用軟體工具溯源清查異常帳號、協請社群平台業者下架、發布新聞揭露。

此外，認知戰研究中心另聘請學者專家擔任諮詢委員，提供專業分析意見，舉辦研討會或與國內外智庫、執法機關交流合作，由工作研討或經驗分享，提升因應境外敵對勢力對我認知作戰能量。

蔡清祥說，2018年調查局成立假訊息防制中心，成為國內查處假訊息重要力量；2020年成立資安工作站，擴大守護資訊安全面向及深度；國內安全調查處職司情報蒐研，勾勒境外敵對勢力的操作認知作戰手法態樣及影響；兩岸情勢研析處則系統性研究認知作戰理論基礎、邏輯脈絡，融合學術理論與實務運作。

調查局去年出版專書「習近平時期對台認知戰作為與反制」，系統性研究認知作戰理論基礎及邏輯脈絡，分享研究成果給國際友盟及智庫，共同防堵境外敵對勢力。