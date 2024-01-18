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防境外勢力與抖音介選 調查局成立認知作戰中心
為因應近年境外敵對勢力對我認知作戰與攻擊，且手法日趨頻密多元，調查局昨成立「認知戰研究中心」，局長王俊力表示，境外敵對勢力為破壞我民主制度運作，利用內容農場剪輯重製、誤導國人認知影音圖檔，透過社群平臺等管道，傳散有關國防外交、政府施政、民生經濟、兩岸關係等錯假訊息，進而影響中央、地方各級選舉結果。
「認知戰研究中心」統合調查局兩岸情勢研析處、國內安全調查處及資通安全處，下設認知研究、資料分析、應處反制3組，引入認知作戰背景源起、策略手法、趨勢態樣等學術理論，輔以蒐集、分析境外敵對勢力傳散影響我國家安全、擾亂社會安定、破壞友盟關係等爭訊即時通報，並使用軟體工具溯源清查異常帳號、協請社群平臺業者下架、發布新聞揭露。
另聘請學者專家擔任諮詢委員，提供專業分析意見，並舉辦研討會或與國內外智庫、執法機關交流合作，透由工作研討或經驗分享，提升因應境外敵對勢力對我認知作戰能量。
法務部長蔡清祥表示，境外敵對勢力近年擴大對我認知作戰強度及廣度，圖以「溫水煮青蛙」卸除國人心防，使我面臨空前國安威脅。面對與日俱增之假訊息攻擊，調查局於2018年成立假訊息防制中心，成為國內查處假訊息重要力量。
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