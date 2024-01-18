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抗議蔡政府阻礙民間捐疫苗 鍾琴總統府前狂按喇叭最終下場出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前新聞局長鍾琴3年前響應「我要疫苗」公民抗議活動，駕車到總統府前持續按喇叭，抗議蔡英文政府阻礙民間捐贈疫苗，她也拒絕警方稽查直接開車離去，被裁罰2萬元並吊扣駕照半年，鍾琴不服提行政訴訟，一審判決敗訴，她不服提上訴昨被台北高等行政法院駁回，全案確定。

鍾琴提告主張，她按喇叭並非一般交通違規事件，而是一種公民抗議，且她有接受警方盤查6、7分鐘，之後警察已確認她的身份和行為動機，仍要求她將車移到路旁停放，她不了解目的為何。

鍾琴指出，因警方已經知道她的身分，她不覺得有必要拿出身分證，也剛好沒有帶證件，加上自己後續行程已有所耽誤，才決定驅車離去，請求法院判決撤銷處分。

台北地院行政訴訟庭一審勘驗警方採證、監視器畫面，認定鍾琴2021年6月7日下午近2時開車繞行總統府長按喇叭，被警方攔查要求出示證件，回應「不然你就讓我走」、「不然你就叫總統府把門打開」，之後關車窗、欲倒車離開現場。

一審指出，鍾琴見警方拍打車窗、用腳阻擋離開現場，她開始不斷長按喇叭，警方示意向前停車，鍾琴便打方向燈駛離現場，認定鍾琴確實已經違規。

一審認為，若有訴求須對政府抗議，應可透過其他平和方法，例如演講、文宣、網路宣傳等，達到抗議效果，但鍾琴長按喇叭已經影響總統府周邊交通安全、公共安寧，認為裁罰沒有違誤，判她敗訴。鍾琴不服提上訴，北高行二審認為上訴無理由，判決駁回而確定。

前新聞局長鍾琴3年前響應「我要疫苗」公民抗議活動，駕車到總統府前持續按喇叭，抗議蔡英文政府阻礙民間捐贈疫苗，並拒絕警方稽查，被裁罰2萬元吊扣駕照半年，鍾琴不服提行政訴訟敗訴確定。圖／聯合報系資料照片
前新聞局長鍾琴3年前響應「我要疫苗」公民抗議活動，駕車到總統府前持續按喇叭，抗議蔡英文政府阻礙民間捐贈疫苗，並拒絕警方稽查，被裁罰2萬元吊扣駕照半年，鍾琴不服提行政訴訟敗訴確定。圖／聯合報系資料照片

總統府 疫苗 蔡英文

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