抗議蔡政府阻礙民間捐疫苗 鍾琴總統府前狂按喇叭最終下場出爐

前新聞局長鍾琴3年前響應「我要疫苗」公民抗議活動，駕車到總統府前持續按喇叭，抗議蔡英文政府阻礙民間捐贈疫苗，她也拒絕警方稽查直接開車離去，被裁罰2萬元並吊扣駕照半年，鍾琴不服提行政訴訟，一審判決敗訴，她不服提上訴昨被台北高等行政法院駁回，全案確定。

鍾琴提告主張，她按喇叭並非一般交通違規事件，而是一種公民抗議，且她有接受警方盤查6、7分鐘，之後警察已確認她的身份和行為動機，仍要求她將車移到路旁停放，她不了解目的為何。

鍾琴指出，因警方已經知道她的身分，她不覺得有必要拿出身分證，也剛好沒有帶證件，加上自己後續行程已有所耽誤，才決定驅車離去，請求法院判決撤銷處分。

台北地院行政訴訟庭一審勘驗警方採證、監視器畫面，認定鍾琴2021年6月7日下午近2時開車繞行總統府長按喇叭，被警方攔查要求出示證件，回應「不然你就讓我走」、「不然你就叫總統府把門打開」，之後關車窗、欲倒車離開現場。

一審指出，鍾琴見警方拍打車窗、用腳阻擋離開現場，她開始不斷長按喇叭，警方示意向前停車，鍾琴便打方向燈駛離現場，認定鍾琴確實已經違規。