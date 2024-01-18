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金門發生1肇逃車禍 撞人跟被撞都酒駕

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門地區昨天下午發生一起肇事逃逸車禍，警方深入追查，竟發現撞人的跟被撞的駕駛都是酒駕，將兩人雙雙送辦，全案分別依公共危險及肇事逃逸罪移送偵辦。圖／警方提供
金門地區昨天下午發生一起肇事逃逸車禍，警方深入追查，竟發現撞人的跟被撞的駕駛都是酒駕，將兩人雙雙送辦，全案分別依公共危險及肇事逃逸罪移送偵辦。圖／警方提供
金門地區昨天下午發生一起肇事逃逸車禍，42歲黃姓男子駕車往瓊林圓環方向行駛時，不慎追撞前方48歲蔡男的轎車，黃男因怕被發現酒駕，棄車逃逸，警方深入追查，竟發現撞人的跟被撞的駕駛都是酒駕，將兩人雙雙送辦，全案分別依公共危險及肇事逃逸罪嫌移送偵辦。

金門警方表示， 昨天下午2時16分左右，黃姓男子駕駛黑色小客車，沿金湖鎮伯玉路3段由金城往瓊林圓環方向行駛，至120號之1前路段時，追撞前方欲左轉由蔡姓男子駕駛的黑色小客車，造成蔡男臉部受傷，送衛福部金門醫院就醫，黃男則當場棄車逃逸。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通，經對蔡男實施酒測發現其酒測值超標，另黃男涉嫌棄車逃逸，全案分別依公共危險及肇事逃逸罪將兩嫌移請金門地方檢察署偵辦。

金門縣警察局金湖分局提醒民眾，「喝酒不開車、開車不喝酒」，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條修法提高罰責，如果餐敘飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。

金門昨天下午發生一起肇事逃逸車禍，警方深入追查，竟發現撞人的跟被撞的駕駛都是酒駕，將兩人雙雙送辦。圖／警方提供
金門昨天下午發生一起肇事逃逸車禍，警方深入追查，竟發現撞人的跟被撞的駕駛都是酒駕，將兩人雙雙送辦。圖／警方提供
金門1名黃姓男子因為酒駕，開車肇事逃逸，被撞的蔡姓男子送醫一測竟是酒駕，2人均遭移送法辦。圖／警方提供
金門1名黃姓男子因為酒駕，開車肇事逃逸，被撞的蔡姓男子送醫一測竟是酒駕，2人均遭移送法辦。圖／警方提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 酒駕 酒測

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