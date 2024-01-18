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沒喝酒也有事...搭酒駕車連坐罰 1萬2000元飛了

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

郭姓男子因乘坐友人酒駕機車，挨罰1萬2000元，經行政執行署花蓮分署通知後，趕緊繳清。圖／花蓮分署提供
郭姓男子因乘坐友人酒駕機車，挨罰1萬2000元，經行政執行署花蓮分署通知後，趕緊繳清。圖／花蓮分署提供
行政執行署花蓮分署近日執行酒駕裁罰案，台東一名郭姓男子明知友人酒後騎車，沒有勸導，還乘坐友人機車共同在市區趴趴走，遭警方攔查，郭男連坐被罰1萬2000元，滯欠未繳，經花蓮分署書記官前往訪查，郭男趕緊繳清。

花蓮分署表示，68歲的郭姓男子去年2月16日晚間7時許乘坐友人機車，在台東市區趴趴走，還刻意避開主要道路，仍在台東市中華路2段巷弄遭警方查獲。

經酒測，機車騎士酒精濃度超過每公升0.55毫克已超標，當場被攔停舉發，乘客郭男雖然沒喝酒，但因為沒有勸導友人不要酒後騎車，還與友人共乘，被台東監理站開出一張1萬2000元罰單。

因郭男滯納罰金，此案移送花蓮分署強制執行，書記官12日到郭男戶籍地點訪查，沒有遇到郭男，因此留下通知書；郭男於15日已繳清罰鍰及執行必要費用共1萬2597元。

花蓮分署表示，為遏止酒駕，道路交通管理處罰條例對於乘坐酒駕車輛採連坐罰，該法第35條第8項規定，「汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上，年滿18歲之同車乘客處新台幣6000元以上1萬5000元以下罰鍰」。

近日是尾牙旺季，農曆春節也將近，花蓮分署呼籲民眾不要酒駕，若親友喝酒也要勸導不要酒後上路，更不要乘坐酒駕車輛，以免一同受罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 花蓮 台東

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