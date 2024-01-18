連免治馬桶、媽祖祈福酒也要貪！國防部上校收賄裝潢新家確定入獄

國防部政治作戰局軍眷服務處前上校工程參謀官陳其麟，利用承辦台北市政校後勤區新建工程的機會，要求承攬的營造公司提供自身新屋所需的馬桶、暖風機等衛浴設備，並索討「大甲媽祖平安祈福酒」，總價為18萬餘元，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判刑5年2月，褫奪公權6年定讞。

陳其麟負責驗收政校後勤區新建工程，2016年7月向營造商表明家中新屋有裝潢需求，要求廠商提供Panasonic插座開關蓋板、浴室暖風機、TOTO牌馬桶、緩降便座、臉盆、水龍頭等價值12萬餘元的水電衛浴材料，他傳訊「有洗臉盆櫃嗎」、「TOTO」、「有送洗臉盆吧」、「電腦馬桶座是免痣（應為治）馬桶嗎」等語，營造商認為陳其麟是驗收官，而允諾訂購設備並安裝完成。

陳其麟於廠商面臨工程逾期扣罰爭議時，藉著代表出席協調的機會，再度要求價值4萬餘元的TOTO溫水洗淨便座、2組置衣平台、2組毛巾環、2個置物架。

另外，營造商提出仲裁聲請後，陳其麟傳送「大甲媽祖平安祈福酒」圖片，傳訊詢問「幫我看有沒有賣這組」，廠商回覆每箱4950元並稱「先看要多少，我先買」，陳還說「還先看勒，你要負責喔」、「有多少箱」、「給我2」等語；廠商最後送至陳的住處，並以交際費名目核銷9930元。

陳其麟坦承收受水電衛浴設備、媽祖祈福酒，但否認犯行，供稱他沒有收賄，他是請廠商「代購」衛浴設備及媽祖祈福酒，雙方間沒有對價關係，且代購媽祖祈福酒部分是不小心忘記付錢給營造商，並沒有索賄。

法院認為陳其麟從1997年開始擔任軍職，服役超過20年，身為公務員理當遵從國家法令，卻因貪小便宜收賄，嚴重敗壞官箴，但考量他收賄次數及金額不多，造成的損害不大，且犯後於偵查中已自動繳交犯罪所得，一審依依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判陳其麟5年10月徒刑，褫奪公權6年，二審改判5年2月，褫奪公權6年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

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