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影／高雄男才酒駕遭警逮 翌日又被同一組警對上眼...累犯罰單9萬起跳

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄51歲徐姓男騎士前天上午11時許行經鼓山華寧裕興路口時，因左轉未打方向燈遭警方盤查，不過，當渾身酒氣的徐男和員警對上眼，雙方都嚇了一跳，因為前一天徐男酒駕才被同一組員警攔查，酒測值飆達公升0.87毫克，如今酒測酒精濃度仍達每公升0.85毫克，被警二度送辦。

鼓山分局指出，徐男大前天凌晨，甫在鼓山區酒駕遭龍華所警網逮捕送辦，當天從高雄地檢署出庭返家後，凌晨又在家中與好友小酌數杯威士忌與米酒，早上睡醒後，徐突然想起自己遭查扣的機車尚未領取，於是匆忙起身與女友一同騎車出門。

怎料，領車回程途中，徐男竟因交通違規再遭巡邏警攔查，員警一眼認出徐男，因昨天才逮到他酒駕，徐男無奈告知才剛領車回來，警示意他先向酒精感知器吹氣，一吹明顯有酒精反應，徐男嚇得辯稱，前天喝的酒，還未完全退去。

徐男因渾身散發濃厚的酒氣，幾經警詢，徐才坦言，凌晨才與友人在家中飲酒暢談，一早醒來就來領車，後續徐男經吹測酒測，測得徐男酒精濃度達每公升0.85毫克，超出三倍法定標準值，再次觸犯公共危險罪嫌。

徐男無奈說，「剛出來又要進去了！」尤其這次連累女友機車也得遭查扣、卸牌，但不僅如此，警方表示，徐男因兩度酒駕，將處罰鍰最高額9萬元外，另刑事責任部分，依刑法規定，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

警方酒測徐姓男子。記者古和純／翻攝
警方酒測徐姓男子。記者古和純／翻攝
徐姓男子因酒駕遭警送辦。記者古和純／翻攝
徐姓男子因酒駕遭警送辦。記者古和純／翻攝

酒駕 酒精 酒測

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