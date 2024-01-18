疫情期間偽造32後備軍人受階照 前少校軍官判刑罰5萬元

台北市後備指揮部軍人管理科前林姓少校科長，因新冠疫情期間任務無法標，被控造假32名後備軍人受階照片，依偽造文書罪起訴；台北地院審理，依現役軍人犯使公務員登載不實罪判林有期徒刑2月，緩刑2年，向公庫支5萬元。可上訴

林姓前少校科長協助辦理「110年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮補行授階頒獎紀實結果作業」，不過，受新冠肺炎疫情影響，部分未到場人員無受階佐證照片，林因而無法如期完成「後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」補行授階紀實。

檢察官指控，林為補齊缺漏照片，2021年1月至3月間偽造吳姓等32人的受階佐證照片後，持以向台北市後備指揮部交由不知情同僚張貼在授階紀實資料上，損害吳等32人、台北市後備指揮部管理備役晉任士官公文書的正確性。

判決指出，林在案發時已服軍職且具相當年資，對於服軍職應遵守的各項法令規定應知之甚詳，卻為便宜行事造假，行為確有不該。