快訊

好市多沙拉冰一晚！打開見「活蝸牛」在爬 苦主驚：生菜都沒洗？

三星Galaxy S24搭Galaxy AI超威但有「2件沒說的事」 網：那我買S23就好

百歲人瑞長壽獨門功夫！中醫師：「光腳走路」對1器官尤其好，但3族群別輕易嘗試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門縣府取締亂丟垃圾3個月裁罰37件 鼓勵民眾來賺檢舉獎金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

為塑造整潔金門形象，金門縣自去年10月起推動「自掃門前雪」環境整潔計畫，金門縣環保局今天表示，針對亂丟菸蒂、垃圾的行為，加強取締，去年共裁處37件違反廢棄物清理法案件，也鼓勵民眾勇於檢舉，如成功開罰，將給檢舉人裁罰金額的百分之30作為獎金，希望藉由全民力量來遏止棄置廢棄物行為。

金門縣從去年宣導各界從「自掃門前雪」做起，鼓勵民眾應保持自家環境整齊清潔，業者對營業場所及周邊環境應負清理之責，機關單位對所轄範圍應定期巡視清理，從個人、村里、單位進而推及全縣整體環境，營造金門乾淨整潔形象。

另外針對沒有公德心亂丟菸蒂、垃圾的違規行為，金門縣環保局在路口及垃圾棄置熱點進行架設監視錄影系統，並透過調閱路口監視器、破袋檢查及不定期派員稽查等手段，加強蒐證取締對環境污染的行為，以維護金門整體環境整潔，去年總計裁處37件違反廢棄物清理法案件，其中有8件亂丟菸蒂、7件亂丟垃圾，19件事業廢棄物，3件其他污染行為，並移送5件未依規定清除處理廢棄物案件，希望藉由科技執法及加強取締，遏止棄置廢棄物的行為，讓金門的生活環境能夠保持乾淨整潔。

環保局表示，民眾可利用手機或行車記錄器拍攝亂丟垃圾行為人，清楚的連續動作及車牌號碼，並註明時間、地點等明確事證逕向環保局檢舉，環保局除對檢舉人將保密亦進行蒐證開罰，並依「金門縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」第4條規定，經執行機關查證屬實處以罰鍰，並實收罰鍰者，依裁罰金額百分之30發給獎金，希望藉由全民力量來遏止棄置廢棄物行為。

環保局也呼籲民眾應做好垃圾分類，配合收運時間將家中垃圾打包交由垃圾車清運，切勿存僥倖心態，隨意棄置，以免受罰，若有垃圾分類或清運問題，歡迎電洽各鄉鎮公所清潔隊或環保局洽詢。

針對沒有公德心亂丟垃圾的行為，金門縣環保局在路口及垃圾棄置熱點進行架設監視錄影系統，並透過調閱路口監視器、破袋檢查，要逮到破壞環境的元兇。圖／縣府提供
針對沒有公德心亂丟垃圾的行為，金門縣環保局在路口及垃圾棄置熱點進行架設監視錄影系統，並透過調閱路口監視器、破袋檢查，要逮到破壞環境的元兇。圖／縣府提供

金門 廢棄物 垃圾分類

延伸閱讀

金門縣警察局長陳錦文接棒 陳福海期許治安、交通精進

苗栗環保檢舉獎金五成調降至一成 檢舉件數大幅縮水

台東縣24小時受理公害陳情 平均每小時約0.3件

手刀準備！台北、台中往返金門春節第三波加班機 1月18日開放訂位

相關新聞

主播宮鬥...她破壞水晶球遭調職、曠職未改善 法院：解僱合法

TVBS主播宮鬥鬧上法院，前主播張靖玲前年5月間，遭調職專案組資深文字記者後又被解僱，提告請求回復主播原職、確認兩造僱傭...

高虹安被影射小三怒告周玉蔻 判敗訴確定

媒體人周玉蔻前年九合一選舉期間，在臉書發文質疑立委、新竹市長候選人高虹安，與涉入高女助理費案的關鍵人物、男友李忠庭「當時...

張國煒批華航企業工會霸占一航廈挨告誹謗 北檢不起訴：可受公評

去年，星宇航空董事長張國煒曾表示，中華航空股份有限公司企業工會（簡稱「華航工會）以「一航廈一聯盟」搶航廈資源。對此，華航...

未查證就控盧秀燕家族變更捷運站炒地皮 追分國小前校長今判4月定讞

台中市大肚區追分國小前校長李順涼，涉在2022年初在「寶島全世界」節目時，指控台中市長盧秀燕、配偶廖述嘉所屬家族因持有台...

疫情期間偽造32後備軍人受階照 前少校軍官判刑罰5萬元

台北市後備指揮部軍人管理科前林姓少校科長，因新冠疫情期間任務無法標，被控造假32名後備軍人受階照片，依偽造文書罪起訴；台...

7人違法跟單獲利共4億！檢調約談4投信前基金經理人

國泰、富邦、復華、保德信4家投信顧問公司共7名前基金經理人，涉嫌於2017至2023年間，利用職務上代操包括政府勞保、勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。