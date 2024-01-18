金門縣府取締亂丟垃圾3個月裁罰37件 鼓勵民眾來賺檢舉獎金

為塑造整潔金門形象，金門縣自去年10月起推動「自掃門前雪」環境整潔計畫，金門縣環保局今天表示，針對亂丟菸蒂、垃圾的行為，加強取締，去年共裁處37件違反廢棄物清理法案件，也鼓勵民眾勇於檢舉，如成功開罰，將給檢舉人裁罰金額的百分之30作為獎金，希望藉由全民力量來遏止棄置廢棄物行為。

金門縣從去年宣導各界從「自掃門前雪」做起，鼓勵民眾應保持自家環境整齊清潔，業者對營業場所及周邊環境應負清理之責，機關單位對所轄範圍應定期巡視清理，從個人、村里、單位進而推及全縣整體環境，營造金門乾淨整潔形象。

另外針對沒有公德心亂丟菸蒂、垃圾的違規行為，金門縣環保局在路口及垃圾棄置熱點進行架設監視錄影系統，並透過調閱路口監視器、破袋檢查及不定期派員稽查等手段，加強蒐證取締對環境污染的行為，以維護金門整體環境整潔，去年總計裁處37件違反廢棄物清理法案件，其中有8件亂丟菸蒂、7件亂丟垃圾，19件事業廢棄物，3件其他污染行為，並移送5件未依規定清除處理廢棄物案件，希望藉由科技執法及加強取締，遏止棄置廢棄物的行為，讓金門的生活環境能夠保持乾淨整潔。

環保局表示，民眾可利用手機或行車記錄器拍攝亂丟垃圾行為人，清楚的連續動作及車牌號碼，並註明時間、地點等明確事證逕向環保局檢舉，環保局除對檢舉人將保密亦進行蒐證開罰，並依「金門縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」第4條規定，經執行機關查證屬實處以罰鍰，並實收罰鍰者，依裁罰金額百分之30發給獎金，希望藉由全民力量來遏止棄置廢棄物行為。