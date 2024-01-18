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酒駕累犯積欠36萬元罰款 被查封土地才全額繳清

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

49歲黃姓男子因酒駕累犯被裁罰36萬元，卻未繳納，被移送行政執行署彰化分署執行，分署即查封他的一筆土地，他聲稱因收入不穩、有小孩要養，還說有一筆信貸繳清後就會清償，執行署原本同意他分期償還，他仍未按期繳款，最後執行人員宣示執行決心後，才將違規罰單全數繳清。

執行署指出，黃姓男子在2020年12月間酒後無照騎乘機車，由於是10年內第2次酒後駕車，遭裁罰36萬元，且5年內不得考領駕駛執照，他卻逾期未繳納罰款，2021年11月間被移送彰化分署執行，分署收案後，隨即查封他位在彰化市的土地，並連絡他到案處理。

黃男聲稱，因疫情關係收入不穩，加上有1個小孩要扶養，每月只能繳納5000元，還說有有一筆40萬元信用貸款繳清後，再以續借方式來清償酒駕罰鍰，執行人員准許他提出的清償方式，然而黃男仍未按時繳納。

執行人員為了追回這筆酒駕罰鍰，持續以電話聯繫及命他到場報告財產狀況等方式，在了解他確因疫情影響而時常放無薪假，被查封的土地是他的父親從事農作，確有生活困頓等情事，才未逕將土地進行拍賣。最後，黃男感受到執行人員的決心，將積欠近2年的酒駕罰鍰以及其他無照駕駛等違規罰單全數繳清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子積欠酒駕罰款，行政執行署彰化分署人員前往查封黃位在彰化市的一筆土地。圖／行政執行署彰化分署提供
黃姓男子積欠酒駕罰款，行政執行署彰化分署人員前往查封黃位在彰化市的一筆土地。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署執行人員告知黃姓男子（右），必須清償積欠的罰款，否則將拍賣他的土地清償。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署執行人員告知黃姓男子（右），必須清償積欠的罰款，否則將拍賣他的土地清償。圖／行政執行署彰化分署提供

酒駕 行人 彰化

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