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張國煒批華航企業工會霸占一航廈挨告誹謗 北檢不起訴：可受公評

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

星宇航空董事長張國煒。圖／聯合報系資料照片
星宇航空董事長張國煒。圖／聯合報系資料照片
去年，星宇航空董事長張國煒曾表示，中華航空股份有限公司企業工會（簡稱「華航工會）以「一航廈一聯盟」搶航廈資源。對此，華航公會提告張國煒涉犯誹謗罪嫌。台北地檢署今偵結，因張所言為可受公評之事，罪嫌不足，全案獲不起訴處分。

全案源於，去年4月27日，張國煒在一班飛往美國洛杉磯星宇航班途中受訪表示「華航工會以一航廈一聯盟方式來搶航廈分配資源，很好笑，且在台灣是無法成立的，這和旅客轉機是否方便也完全無關，一點都不合理」等語。

對此，華航公會提告張國煒涉犯誹謗罪嫌。華航工會向檢方陳稱，因堅持勞工權益及對旅客的友善，才主張一聯盟一航廈。

檢方認定，張國煒發表的言論有關大眾運輸公共資源的合理分配，屬於可受公評之事，難認有損害華航工會的犯意，因罪嫌尚有不足，張國煒今獲不起訴處分。

【中央社／台北18日電】

星宇航空董事長張國煒去年4月間批評台灣機場規劃「一航廈一聯盟」，被華航企業工會提告誹謗罪。台北地檢署認為張國煒對可受公評之事評論，應受言論自由保護，將他不起訴處分。

檢方指出，張國煒於去年4月27日在星宇公司飛往美國洛杉磯航班航程中，接受新聞媒體訪問時，指摘中華航空企業工會以「一航廈一聯盟」方式來搶航廈分配資源，很好笑，且在台灣是無法成立的，這和旅客轉機是否方便也完全無關，一點都不合理，想霸佔機場資源而已。

華航企業工會認為，張國煒言論足以貶損華航企業工會名譽，向台北地檢署控告張國煒涉嫌刑法誹謗罪。

北檢偵辦期間傳喚華航企業工會代表人說明，證稱華航企業工會堅持勞工權益及對旅客的友善，才提出「一航廈一聯盟」主張。

檢察官認為，華航企業工會的主張是關於大眾運輸公共資源合理分配的公共利益，是可受公評之事。張國煒對可受公評之事所做評論，難以認定有何損害華航企業工會名譽犯意，縱使讓華航企業工會感到不快，應受言論自由保護，因此將他不起訴處分。

華航 提告 星宇航空 張國煒

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