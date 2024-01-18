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高雄陸戰中士吃感冒藥睡過頭未上哨 「這原因」遭判刑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄吳姓男子2020年擔任陸戰九九旅防空連中士，11月23日凌晨0時至2時許，本應上哨執行安全士官任務，卻睡著未執勤，被長官巡查發現，之後竟還大膽在交接記錄簿上，胡亂登載執勤內容，觸犯行使公務員登載不實公文書罪，高雄地院判他拘役40天，高雄高分院改判1年2月，緩刑3年。

判決指出，吳男（前年7月已退伍）3年多前被連上田姓少校核定作安全士官，但因睡著未上哨執勤，遭巡查人員發現叫醒，吳男明知未如實履行職務，竟大膽在陸戰九九旅防空連安全士官交接紀錄簿上，登載不實，企圖掩飾未執勤事實，再交予後班值勤者，並依規定流程核閱呈報。

全案經憲兵指揮部高雄憲兵隊送辦，高雄地檢署依偽造文書罪偵結起訴；吳男辯稱，當日執勤前因感冒吃藥，導致未於因執勤時間內起床，在被喚醒之後，應曾姓士官長要求與接續執勤者交接，並在交接紀錄簿上，如實填載內容。

經一審法院調查，吳雖辯稱，無意偽造文書，但曾男指出，雖要求吳做人數清查與接續執勤者交接，但並未要求吳男就其非實際執勤內容填寫在交接記錄簿上。經法院核對多位證人證述、吳男自白書、陸戰九九旅防空連哨表、本案交接紀錄簿、巡查紀錄表、被告之兵籍資料等，認事證明確，吳男說詞不足採信。

高雄高分院調查，吳男為志願役中士，時任中士副班長，屬刑法上「身分公務員」但原審援引「不離軍營獨立執行職務之一般士兵，不得視為刑法上之公務員」為據，因而僅以行使業務登載不實文書論處，有所錯誤，合議庭指出，檢方認吳男屬身分公務員提起上訴，為有理由，將原判決撤銷改判。

由於，吳男犯行雖不該但並非嚴重，且吳過去未曾有刑事前科，素行尚佳，僅因輕忽大意致犯行，且經國防部懲處「檢束1日、言詞申誡」，勘認吳男因此違失行為已受到國軍部隊處罰，事後吳男也已退伍，自無再犯之虞，法院依此量刑，並給予緩刑3年等處分，以啟自新。

海軍陸戰隊九九旅中士睡過頭未上哨，遭巡查士官長發現。圖／讀者提供
海軍陸戰隊九九旅中士睡過頭未上哨，遭巡查士官長發現。圖／讀者提供

憲兵 偽造文書 高雄市 陸戰隊

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