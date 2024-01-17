網傳投開票所涉舞弊影片 最高檢今責成北檢蒐證
大選過後，網路流傳部分投開票所選務人員開票未符合法定程序，涉舞弊做票。最高檢察署今說明，已責成台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」指派檢察官江宇成積極蒐證，如有不法，將從速嚴辦。
中央選舉委員會曾表示，全國各地選務人員均依法辦理選務，投開票所現場已配置完整錄影監票機制。
中選會曾指出，各政黨均指派代表到場擔任監察員，各家媒體也即時報導票數情形，投開票過程公開透明，不可能虛偽造假，若有舞弊之情，歡迎民眾檢具相關事證檢舉。
最高檢察署已責成北檢「全國性重大假訊息案件處理中心」今指派江宇程蒐證、立即澄清、協助迅速下架，如發現涉有不法，必從速嚴辦，釐清不實影片是否涉有幕後主使者，以及相關法律責任。
最高檢呼籲，國人秉持理性思辨的態度，勿輕易受不實影片誤導、勿轉傳散布，以免助長不實訊息擴散。
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