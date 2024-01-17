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上班到晚上9點觸法！遭檢舉雇童工 淡水老街鐵蛋名店獲緩起訴

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上班到晚上9點觸法！遭民眾檢舉雇用15歲童工 淡水老街鐵蛋名店獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

淡水老街一家鐵蛋及魚酥名店，日前遭檢舉雇用15歲童工超時從事銷售工作，店家張姓女子、金姓男子明知童工在晚上8點到隔天早上6點不能工作，卻讓童工上班至晚上9點。士林地檢署認為2人違法勞基法規定，犯「使童工於夜間工作罪」，考量犯罪情節輕微，給予緩起訴處分，各支付公庫1萬元。

勞基法規定，童工為15歲以上未滿16歲的受僱從事工作者，每日工作時間不得超過8小時，每周工作時間不得超過40小時，例假日不得工作，且童工不得於午後8時至翌晨6時的時間內工作。

緩起訴書指出，張女、金男去年7月12日起至同年8月7日，雇用15歲的童工，讓她在下午2點工作到晚上9點。全案因民眾檢舉，新北市政府勞動檢查處派員檢查，循線查獲打卡資料知悉此案，由新北市政府告發。

張女、金男到案後認罪自白，深表悔悟。檢方認2人違反勞動基準法第48條規定，而犯同法第77條「使童工於夜間工作罪嫌」且2人5年內無類似前科，一時失慮致罹刑章，犯罪情節尚屬輕微，歷經司法偵查程序應有所警惕，給予緩起訴處分，緩起訴期間各為1年、各向公庫支付1萬元。

鐵蛋（非本案店家）。圖／本報資料照片
鐵蛋（非本案店家）。圖／本報資料照片

淡水 老街

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