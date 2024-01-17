酒駕辯稱妻子開車！花蓮員警酒測後痛哭認撞傷工人 「年終全沒」下場慘

花蓮鳳林警分局36歲翁姓員警於本月15日晚間聚餐喝酒，8點半左右妻子開車載他返家，夫妻倆中途發生爭執，沒想到翁男竟自己開車，開沒多久撞擊路旁排水工程工地，導致李姓工人腿部受傷。翁男擔心被懲處，辯稱是妻子開車，後來才坦承酒駕，酒測值有0.7，花蓮縣警局已將翁員記一大過並調職。

翁姓員警於15日休假期間跟妻子還有友人吃飯喝酒，回程途中晚間8點半左右，在吉安鄉吉安路三段與福昌路口，車輛不慎撞擊路旁排水工程的工地，推撞約50公尺，車子才停下來。事故導致工地設施噴出，一名李姓工人不慎畫傷腿部，好在送醫後沒有大礙。

翁姓員警酒後肇事，由於擔心被警局懲處，現場一度否認開車，稱是妻子開的，但處理員警認為，現場沒有監視器，加上有目擊指稱是翁員開車。因為無法確認是誰開車，處理員警只好依照規定先對翁姓員警，跟她的妻子進行酒測，當場查到翁酒測值高達0.7，最後翁姓員警自知難逃罪責，只能坦承酒後開車，當場後悔痛哭，懊悔不已。

花蓮縣警局指出，翁員一時心虛謊稱為其妻子所駕駛，後經查證為本人駕駛，依涉嫌公共危險等罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。後續將依相關規定從嚴究責，核處翁員記一大過處分及調整服務地區，並列年終考績丙等等重懲，另將追究相關考核監督不周人員責任。

縣警局表示，將持續強化員警法紀教育，宣示酒駕零容忍，絕不可酒後駕車，對於員警酒駕行為絕對嚴懲不貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康