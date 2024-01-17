法務部開發AI系統評估再犯風險 4地檢署900個案試辦滿意度七成

法務部開發「受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統」，透過AI智慧科技分析、評估個案再犯風險，幫助觀護人提供最適當觀護處遇，目前在台北、新竹、苗栗、台南地檢署針對約900名個案試辦，觀護人滿意度約七成，系統也在去年專業管理大賽獲得首獎「標竿專案奬」。

法務部參事林嚞慧指出，觀護人蒐集國外再犯因子資料，再結合國內資料「本土化」，建置再犯風險評估智慧輔助系統，可讓觀護人透過科技協助，減少個人主觀判斷，精準篩選對受保護管束對象適配的個別化處遇，包括監督及輔導功能，貫徹分級分類，盼有效降低再犯風險，維護社會安全，並減輕觀護人工作負荷。

保護司副司長林秀敏代表出席領取標竿專案獎，她說系統去年已在台北、新竹、苗栗、台南地檢署試辦，未來在整合、檢討之後，並舉辦教育訓練、爭取公務預算，讓系統配置到各地檢署，藉由大數據建立AI人工智慧再犯風險評估模型，提供科技化的觀護處遇，利用AI科技全方位精準管控再犯因子，提升觀護成效。

法務部長蔡清祥表示，時代不斷變遷，科技不斷進步，如何在時代變遷中引進新方法，運用專案管理思維及現代科技的輔助達到數位轉型目標，是法務部及各公部門所重視的，再犯風險評估智慧輔助系統獲獎是對法務部的肯定，也鼓舞在科技的潮流中，法務部能保有敏捷與創新的精神與態度。