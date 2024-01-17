二度丟鞭炮「炸派出所」 41歲暴走男遭法官判刑11月

彰化縣陳姓男子曾犯公共危險罪等多項前科，疑因不滿被警方送辦，去年4月將鞭炮丟進溪湖鎮媽厝派出所辦公室內，8月間又到永靖分駐所將燃放的鞭炮丟在值勤臺前，危害員警安全，彰化地方法院依妨害公務執行罪將他判刑11月，得易科罰金。

陳男(41歲)曾因公共危險案件，被分別判刑3月、4月、6月，應執行有期徒刑11月，2022年3月間執行完畢出監，但同年12月又因向人借20元遭拒，竟先以石頭丟邱姓男子，再持小刀進逼邱男而被依恐嚇危害安全罪，處拘役40日。

判決書指出，陳男不知悔改，竟再於2023年4月21日中午騎自行車到溪湖媽厝派出所前，以打火機點燃鞭炮1串，將鞭炮從派出所辦公室窗戶丟入；同年8月24日下午再去員林分局永靖分駐所前，開啟分駐所自動門後，以打火機點燃鞭炮，再丟進值勤台前方地面，藉以恐嚇員警、危害員警安全。

法官認為，陳男已有公共危險案件等前科，前案甫執行完畢一年多，他又再犯，已是累犯，足認其欠缺法治觀念，如不加重其刑，難認具有矯治效果，因此依妨害公務執行罪、刑法305條之恐嚇危害安全罪等判刑11月。