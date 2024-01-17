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法務部觀護個案再犯風險評估系統 試辦有成獲獎

中央社／ 台北17日電

法務部今天表示，為發揮觀護效能，有效降低再犯，開發受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統，台北等4個地檢署觀護人針對約900個案試辦，這個系統日前獲「專案管理大獎」。聯合報記者／王聖藜 攝影
法務部今天表示，為發揮觀護效能，有效降低再犯，開發受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統，台北等4個地檢署觀護人針對約900個案試辦，這個系統日前獲「專案管理大獎」。聯合報記者／王聖藜 攝影

法務部今天表示，為發揮觀護效能，有效降低再犯，開發受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統，台北等4個地檢署觀護人針對約900個案試辦，這個系統日前獲「專案管理大獎」。

法務部下午辦理媒體茶敘，由保護司報告，副司長林秀敏指出，法務部去年已分別於苗栗地檢署、台北地檢署、新竹地檢署、台南地檢署推動試辦「受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統」，針對約900個案建立數據，進行分級分類，去預測再犯風險；使用系統的觀護人經民調顯示，滿意度為70%。

林秀敏指出，未來會積極爭取公務預算，期望將此系統配置到各地檢署，以建構科技化的觀護處遇為核心，利用AI科技全方位精準管控再犯因子，提升觀護成效、貫徹再犯預防。

保護司長林嚞慧表示，「111年受保護管束人再犯風險評估智慧輔助系統（2/3）開發建置案」由他擔任計畫主持人，參與由國際專案管理學會台灣分會及台灣國際專案管理師學會共同舉辦的2023年PMI專案管理大獎，獲得「標竿專案獎」。

法務部新聞資料指出，專案主要是由主責觀護業務的保護司進行規劃並執行，協調法務部相關單位及所屬檢察署共同推動，以公私協力方式進行專案開發及建置；地檢署觀護人經由科技的協助，篩選對受保護管束對象適配的個別化處遇，貫徹分級分類，希望可以有效降低再犯，維護社會安全，同時提升專業服務品質並降低第一線人員行政工作負荷。

法務部長蔡清祥表示，時代不斷變遷，科技不斷進步，如何在時代變遷中，引進新方法、新思維，運用專案管理思維及現代科技的輔助來達到數位轉型目標，是法務部及各公部門所重視的，這次獲獎不單是對法務部工作成果的肯定，更鼓舞法務部在科技的潮流中，保有敏捷與創新的精神與態度。

法務部 風險

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